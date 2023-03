Công an kiểm tra CLB Poker Aces không phép ở TP.Thủ Đức vì nghi vấn yếu tố cờ bạc

Công an Phường Thảo Điền phối hợp với Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) kiểm tra cơ sở Aces Poker trên đường Quốc Hương (phường Thảo Điền TP.Thủ Đức) tổ chức thi đấu cho hàng chục người chơi bài Poker không phép, nghi vấn yếu tố cờ bạc. Ảnh: M.H

Ngày 8/3, lãnh đạo UBND phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức) cho biết Công an phường Thảo Điền phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) tiếp tục điều tra, xác minh yếu tố cờ bạc tại cơ sở Aces Poker do ông Đ.B.M.H làm giám đốc trên đường Quốc Hương vào 15h ngày 7/3.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện cơ sở này có 13 bàn chơi bài Poker đang hoạt động, có 61 người chơi, 13 nhân viên (chia bài, phục vụ ăn uống…), bốn cổ đông, hai thu ngân…

Những người này hiện vẫn đang được công an tạm giữ để các đội nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xác minh. Số tiền cơ quan chức năng thu giữ hơn 40 triệu đồng chưa thống kế tiền chip.

Theo công an, cơ sở Aces Poker có lỗi vi phạm như: Tổ chức giải thi đấu thể thao không đúng thẩm quyền (phạt từ 5-10 triệu đồng, theo nghị định 46/2019); không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu như tên cơ quan chủ quản trực tiếp, tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận (phạt từ 5-10 triệu đồng, theo nghị định 38/2021); không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo (phạt từ 10-15 triệu đồng, theo nghị định 38/2021).