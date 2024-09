Hà Nội: Tạm đình chỉ cơ sở mầm non bị tố xách tay bé gái 13 tháng, gãy chân sau khi đi học về

Liên quan đến vụ việc phụ huynh tố giáo viên mầm non xách tay con gái 13 tháng, cháu bé bị gãy chân sau khi đi học về, ngày 9/9, UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo.



Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng đã chỉ đạo UBND phường Hoàng Liệt tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp mầm non độc lập Vạn Xuân do bà Huỳnh Thị Phương Thắng làm chủ cơ sở trong thời gian công an đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến sự việc.

Con gái anh N. bị gãy chân phải phải bó bột. Ảnh: GĐCC

Đồng thời, UBND phường Hoàng Liệt có phương án điều chuyển 43 trẻ đang theo học tại nhóm, lớp mầm non độc lập sang các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục khác trên địa bàn phường Hoàng Liệt có đủ điều kiện theo nguyện vọng của gia đình, đảm bảo các quyền lợi của trẻ và không ảnh hưởng đến việc sắp xếp, bố trí người trông trẻ của các gia đình.

Hình ảnh giáo viên xách tay bé gái 13 tháng tuổi gây phẫn nộ. Clip: GĐCC

"Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan trong công tác quản lý các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn dẫn đến sự việc nghiêm trọng không được giải quyết kịp thời", văn bản nêu rõ.

Cơ sở mầm non Vạn Xuân. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, anh Đào Hồng N. (37 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt) cho biết, gia đình anh đã có đơn phản ánh lên Công an phường Hoàng Liệt yêu cầu làm rõ sự việc con gái 13 tháng tuổi bị gãy chân chưa rõ nguyên nhân khi đón con ở trường về.

Theo anh N., ngày 13/8 vừa qua, cháu Đ.K.A. (sinh ngày 18/7/2023) đi học tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Vạn Xuân có địa chỉ tại khu biệt thự 4, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt về nhà con khóc nhiều, mẹ của bé liên hệ với cô giáo để hỏi thăm, thì cô trả lời bé ở trường không có gì xảy ra.

Vào lúc 14h30 cùng ngày, vợ anh N. xem camera thì phát hiện con bị cô giáo xách bằng một tay rất nhanh vào bên trong trong khi bé mới được 13 tháng tuổi. Thấy vậy, vợ anh N. đã ra trường đón con về.

Phiếu khám chữa bệnh của cháu bé. Ảnh: GĐCC

"Lúc 15h30, vợ tôi đón thì con khóc rất nhiều, bám lấy mẹ, đưa về nhà nhưng con vẫn khóc. Ở nhà bé không chịu đứng mà ôm mẹ khóc suốt. Gia đình tôi gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm hỏi xem có vấn đề gì không thì cô bảo không. Khi tắm cho con tôi thấy trên trán có vết thâm lại nhắn cho cô lần nữa để hỏi vết thâm đó là thế nào thì cô bảo không biết. Nhìn xuống chân con thấy sưng, tôi nghi ngờ con bị trẹo chân nên báo cô xem con có bị ngã không nhưng cô bảo không có", anh N. nhớ lại.

Ngày 14/8, gia đình cho bé A. đi khám thì phát hiện con bị gãy chân phải. Gia đình liên hệ với nhà trường, thì cô quản lý đề nghị gia đình xử lý sự việc trên phương diện tình cảm vì cả 2 có quen biết lâu dài và hợp tác. Điều đáng nói, sau 4 ngày, đại diện nhà trường mới đến thăm hỏi cháu bé.

Ngày 21/8, nhà trường đến gia đình làm việc lần 2, gia đình đề nghị nhà trường xử lý nội bộ giáo viên và thông báo cho gia đình biết phương án của nhà trường sau khi xử lý xong. Ngày 27/8, sau một tuần từ lần làm việc thứ 2, nhà trường không có phản hồi, gia đình chủ động nhắn tin cho quản lý trường để hỏi thông tin cũng như có phương án hòa giải.

Theo anh N., đến ngày 31/8, nhà trường hẹn gia đình tới trường làm việc, tuy nhiên chủ trường cho rằng giáo viên không có lỗi, phía nhà trường cho rằng gia đình mang con về nhà 4 tiếng sau mới phát hiện và báo cho giáo viên. Không đồng ý với cách giải quyết của nhà trường, gia đình anh N. đã có đơn trình báo lên cơ quan công an, đề nghị làm rõ vấn đề xảy ra ở trường cùng với các chứng cứ mà gia đình hiện có.

"Gia đình mong muốn nhờ cơ quan công an xác minh làm rõ một số vấn đề tại sao giáo viên lại liên tục để con ngồi trong góc khuất của camera? Gia đình cùng thu thập được đoạn clip do camera ghi lại giáo viên có hành động xách tay con tôi rất nhanh trong khi con còn quá bé. Yêu cầu nhà trường cung cấp video đầy đủ, rõ ràng của ngày 13/8 để có được đánh giá chính xác dưới phương diện pháp luật. Tôi muốn nhà trường xin lỗi một cách chân thành cũng như lỗi tới đâu nhận tới đó chứ không thể im lặng như vậy", anh N. đề nghị.

Anh N., cũng cho biết thêm, sáng 4/9 phía cơ quan công an đã mời gia đình lên làm việc lần 2, thông tin gia đình được biết, phía nhà trường thông báo dữ liệu camera ngày 13/8 không còn lưu.

Khi biết được sự việc, chủ cơ sở mầm non Vạn Xuân Huỳnh Thị Hương Thắng cùng với 2 cô giáo Hoàng Thị T. và Nguyễn Thị L.G. gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh nhưng sự việc vẫn không có hồi kết. Do 2 cô giáo Hoàng Thị T. và Nguyễn Thị L.G. cam đoan không có bất cứ hành động gì gây tổn thương cho cháu Đào K.A. nên gia đình đã viết đơn đề nghị Công an phường Hoàng Liệt điều tra, xác minh. Được biết, Công an phường Hoàng Liệt đã tiến hành dựng lại hiện trường, triệu tập các bên liên quan để làm rõ sự việc.

UBND phường Hoàng Liệt và các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng quan điểm của 2 bên có quá nhiều khác biệt nên hòa giải không thành.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, ngay trong ngày 5/9, đoàn cán bộ phường do Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cùng đại diện đoàn thể Hội Phụ nữ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế phường… đã làm việc với đại diện cơ sở mầm non. Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến gia đình thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!