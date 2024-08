Hà Nội ưu tiên dành quỹ đất xây thêm trường mầm non công lập

Cụ thể, các phòng giáo dục và đào tạo cần đẩy mạnh tham mưu UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, sắp xếp thực hiện và bổ sung quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; ưu tiên bố trí quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu vực đông dân cư, địa bàn có khu công nghiệp để xây dựng trường mầm non công lập. Đồng thời, các đơn vị cần quan tâm rà soát, nghiên cứu để sáp nhập hoặc chia tách trường mầm non, hoặc gom các điểm trường lẻ cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Các trường có diện tích hạn chế thì cần căn cứ các quy định để tham mưu chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phương án thiết kế để bảo đảm tối đa công năng sử dụng.

Hiện nay, quy mô giáo dục mầm non thành phố Hà Nội có 1.149 trường mầm non, hơn 2.500 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục với tổng số hơn 513.000 trẻ em. Trong đó, tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 56,4% (tăng so với năm trước gần 10%); tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,5%, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100% - duy trì tốt việc phổ cập giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Các quận, huyện, thị xã đã đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng trường, lớp mầm non. Năm học 2023-2024, các quận, huyện đã gom được 77 điểm trường lẻ, sáp nhập 4 trường mầm non, đồng thời tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng đồ chơi, bảo đảm tốt các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Các huyện như Phú Xuyên, Thường Tín, Quốc Oai, Ba Vì, Phúc Thọ đã tích cực tham mưu gom trường lẻ và quy hoạch được nhiều trường mầm non có từ 8.000m2 đến 12.000m2/trường.