Hà Nội: Tháng 7, tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt gần 9.000 tỷ đồng nhờ có sự kiện Blackpink

Nhóm nhạc Blackpink. (Ảnh: FBNV)

Tháng 7, các khách sạn Hà Nội tăng vọt 60,8% nhờ có nhóm nhạc Blackpink biểu diễn

Sự kiện nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink đến Hà Nội biểu diễn từ ngày 29-30/7, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, giới truyền thông trong nước và quốc tế, đặc biệt lượng khách du lịch quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… đến Hà Nội tăng mạnh.

Cụ thể tháng 7/2023, ước tính Hà Nội đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội vào tháng 7/2023, ước đạt 380,1 nghìn lượt khách, tăng xấp xỉ 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 19,4% so với tháng 6/2023. Khách du lịch nội ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 5,3% so với tháng 6/2023.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 8,60 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 9,8% so với tháng 6/2023.

Về cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch khác, tính đến tháng 7 công suất sử dụng phong trung bình ước đạt 60,8% tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Và dự kiến 7 tháng đầu năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 57,3%, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Về dịch vụ du lịch đạt chuẩn, trên địa bàn Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đã thu hút khách du lịch đến tham quan và mua sắm.

Khách sạn Hà Nội gần sân vận động Mỹ Đình "cháy" phòng. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, theo ghi nhận của Dân Việt, ngày 26/7 nhiều khách sạn tại Hà Nội, đặc biệt là những nơi gần Sân vận động Mỹ Đình số lượng phòng được phủ gần như kín. Nhiều khách sạn số lượng đặt phòng tăng đáng kể, công suất trung bình trong dịp này tăng lên 80-100%. Có khách sạn cháy phòng, tăng 30% so với ngày thường.

Tại khách sạn Top Hotel có 75 phòng đã không còn phòng nào trống trong hai đêm 29-30/7, đồng thời giá phòng cũng có tăng nhẹ hơn so với ngày thường.

Tương tự khách sạn 4 sao Reyna (đường Mễ Trì) cho biết có 77 phòng và ngày 29/7 cháy, ngày 30 còn duy nhất phòng 2 giường đơn nhưng nếu khách không đặt sớm chắc chắn cũng sẽ không còn.

Tại khách sạn Grand K Hotel Suites Hanoi thì ngày 29/7, khách đã đặt kín hết 262 phòng. Tỷ lệ đặt qua các trang mạng như Booking.com, Expedia, Trip… chiếm 70% và 30% do các công ty lữ hành đưa khách tới. Đặc biệt số lượng khách du lịch quốc tế Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm tới 65% lượng khách đặt phòng.