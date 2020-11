Hà Nội: Thay đổi quyết định giao đất sau 12 năm ở một dự án nghìn tỷ

Doanh nghiệp đã bỏ hàng chục nghìn tỉ đồng đầu tư vào khu đô thị

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa ký quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 khiến hàng vạn người dân hoang mang, doanh nghiệp bất ngờ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định 5269 điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3123 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây.

Cụ thể quyết định do ông Hùng ký điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định 3128 về việc thu hồi hơn 1,8 triệu m2 đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 như sau: từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Lý do điều chỉnh trên được ghi rõ trong quyết định 5269 là căn cứ theo quyết định 963 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 tại huyện Thanh Oai. Quyết định 24 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Ngoài ra, lý do điều chỉnh còn dựa trên đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6/8/2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21/1/2020; đề nghị của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP tại văn bản số 05/TCT5-C5HN ngày 24/3/2020; Văn bản số 395 ngày 4/3/2020 của Tổng cục quản lý đất đai.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký nêu rõ Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 có trách nhiệm nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở GTVT hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án.

Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở GTVT xác định giá trị dự án BT và các dự án đối ứng theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, việc cân đối giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán và các nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện (nếu có). Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả thực hiện tại văn bản này, tổng hợp trình UBND TP điều chỉnh tên người sử dụng đất.

Quyết định ảnh hưởng đến hàng vạn người dân

Ông Trương Xuân Danh - Phó Tổng giám đốc Cienco 5 Land cho biết, doanh nghiệp cảm thấy bất ngờ và khó hiểu trước quết định của UBND TP Hà Nội. Bởi quyết định này ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp (Cienco 5 Land) trực tiếp thực hiện dự án và hàng vạn người dân ở đây nhưng không hề được UBND TP Hà Nội tham khảo ý kiến trước khi ra quyết định.

"Tôi chưa nói chuyện đúng sai của quyết định, nhưng đây là vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến cả TP, hàng vạn người dân và doanh nghiệp nên cần phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định. Về mặt câu chữ là điều chỉnh tên của quyết định thu hồi đất, thế nhưng bản chất khi sang tên cho một đối tượng khác rồi thì doanh nghiệp Cienco5 Land là cái gì ở dự án này?", Phó Tổng giám đốc Cienco 5 Land nói.

Phó Tổng giám đốc Cienco 5 Land Trương Xuân Danh cho biết, đến thời điểm này doanh nghiệp đã bỏ ra hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư vào dự án. "Trong trường hợp quyết định trên có hiệu lực thì TP Hà Nội lấy đâu ra tiền đền bù cho danh nghiệp", ông Trương Xuân Doanh băn khoăn.

Theo ông Trương Xuân Danh, lâu nay, mọi người cứ nghĩ là có tranh chấp quyền sở hữu ở dự án này, nhưng thực chất thì không có bất kỳ tranh chấp nào. "Một nhóm cổ đông của chúng tôi sở hữu gần như 100% vốn ở đây. Chúng tôi bỏ ra tất cả tiền đầu tư dự án chứ không có bất cứ đối tượng nào ở đây cả. Cho nên không ai có thể đòi quyền lợi hợp pháp ở dự án của chúng tôi được" ông Trương Xuân Danh nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định quyết định điều chỉnh như vậy là dựa trên căn cứ của pháp luật, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chứ không phải muốn là được. Ông Hùng cho biết, theo quy định của pháp luật việc đổi tên phải có lý do đã được trình bày trong quyết định 5269.

"Tôi không quan tâm đến chuyện tranh chấp nội bộ của doanh nghiệp. Còn việc đổi tên như vậy là theo quy định của pháp luật. Nếu muốn hiểu rõ lý do đổi tên thì phóng viên có thể liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để họ trả lời thêm", ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.