Hà Nội thiếu trường chuẩn quốc gia, còn 24 công trình vướng mắc PCCC không được sử dụng

Dự kiến có 768 dự án hoàn thành đến hết năm 2024

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, toàn thành phố có 1.424 dự án cho 3 lĩnh vực, được ngân sách thành phố hỗ trợ trên 45.191 tỷ đồng (không bao gồm 16 dự án trường THPT do ngân sách cấp huyện bố trí 100% vốn và 4 dự án xã hội hóa đầu tư).

Trong đó, cấp thành phố có 104 dự án với trên 11.474 tỷ đồng; cấp huyện có 1.320 dự án với 33.716 tỷ đồng. Đến tháng 4/2024, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1.357 dự án, đạt 93,97% (tăng thêm 130 dự án so với kỳ họp tháng 1/2024); đã phê duyệt 1.211 dự án, đạt 83,86% (tăng 167 dự án so với kỳ họp tháng 1/2024); khởi công và triển khai xây dựng 844 dự án (tăng thêm 132 dự án so với kỳ họp tháng 1-2024).

Như vậy, giai đoạn 2021-2023, thành phố hoàn thành 342 dự án; dự kiến năm 2024, hoàn thành 426 dự án; lũy kế đến hết năm 2024, dự kiến có 768 dự án hoàn thành (đạt 53,2% số dự án). Đáng chú ý, để có được kết quả trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã hoàn thành tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND TP.Hà Nội quyết nghị phê duyệt bổ sung tăng thêm 5.029,1 tỷ đồng hỗ trợ cấp huyện thực hiện 347 dự án, trong đó, bổ sung danh mục 72 dự án (gồm 43 dự án đầu tư đạt trường học để giữ chuẩn quốc gia năm 2024-2025 và 27 dự án tu bổ di tích)...