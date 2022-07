Chiều 11/7, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở TTTT Hà Nội vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.



Theo đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an đã xác định chủ tài khoản mạng xã hội zalo "Hoàn Tô" là Tô Vĩ Hoàn, sinh ngày 21/01/1984 ở Quảng Ninh, hiện cư trú tại Chung cư Vinhom Gardenia, 16 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mạng xã hội xuất hiện tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup. Ảnh: CMH

"Tô Vĩ Hoàn đã thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ.

Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ, Thanh tra Sở TTTT Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Ngày 11/7/2022, ông Tô Vĩ Hoàn đã chấp hành nộp phạt theo quy định", đại diện Sở TTTT Hà Nội thông tin.

Theo Sở TTTT Hà Nội, thời gian gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân, doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính, chứng khoán, Sở TTTT Hà Nội lưu ý người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên môi trường mạng Internet.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 11/7, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng Bộ Công an đã xác minh, làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở TTTT Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật đối với với Tô Vĩ Hoàn (SN 1984, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Theo ông Tô Ân Xô, đây là trường hợp có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến Tập đoàn Vingroup, ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán.



Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh.

Bộ Công an cũng vừa ra khuyến cáo, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Bộ Công an khẳng định, những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hiện các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiến hành xác minh, làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt; tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.