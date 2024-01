Hà Nội xuất khẩu nông sản hơn 1 tỉ USD, giá trị sản xuất 53.000 tỷ đồng

Chiều 25/1, Sở NNPTNT Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hà Nội, năm 2023, sản xuất nông nghiệp của thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy các lợi thế với tốc độ tăng trưởng đạt 2,74% so với cùng kỳ năm 2022; xây dựng nông thôn mới đi đầu cả nước, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội khu vực nông thôn của thành phố; hạ tầng nông thôn được đổi mới, nâng cấp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.

Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, năm 2023, ngành nông nghiệp Hà Nội xuất khẩu nông sản đạt hơn 1 tỉ USD, giá trị sản xuất hơn 53.000 tỷ đồng.

"Để đạt những kết quả trên không thể không kể tới sự hợp tác tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội trong tuyên truyền sâu rộng về ngành nông nghiệp thành phố", ông Tường khẳng định.

Theo ông Tường, hoạt động tuyên truyền đã giúp nông dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường ý thức của người dân trong sản xuất và tiêu dùng nông sản bảo đảm an toàn; thông tin kịp thời về thị trường tiêu thụ; tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm…

Trong năm 2023, Sở NNPTNT đã phối hợp với nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, điển hình như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Hà Nội mới, Báo Nông nghiệp Việt Nam… thực hiện 248 chương trình, 223 phóng sự, chuyên đề, bản tin, 94 chuyên trang, chuyên đề, 895 bài viết tuyên truyền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới Hà Nội. Hoạt động này đã góp phần tạo nên thành công của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế chung của thành phố.

Công tác thông tin tuyên truyền Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy đã góp phần tích cực tạo chuyển biến mạnh, nhất là khu vực nông thôn; từ đó có hành động thiết thực đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tự nguyện tham gia, đóng góp tích cực thực hiện Chương trình... Đã tuyên truyền kịp thời các tiến bộ kỹ thuật mới, các mô hình mới, phổ biến những kinh nghiệm, những cách làm hay trong phát triển sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản).

Đồng thời góp phần định hướng sản xuất, nâng cao ý thức của người dân trong sản xuất và tiêu dùng nông sản đảm bảo an toàn; thông tin kịp thời về thị trường tiêu thụ, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông qua công tác tuyên truyền, chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn thành phố đã nâng cao nhận thức về hiệu quả sử dụng đất đai, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm sử dụng phân bón hóa học, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Làm thay đổi một số thói quen sản xuất, tiêu dùng cũ, bảo vệ môi trường, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững...

Tuy nhiên, theo ông Tường, công tác tuyên truyền mặc dù đã được cải tiến nhưng cần đa dạng hơn nữa về hình thức. Số lượng tin bài tuyên truyền trên trang website và qua mạng xã hội còn ít. Một số đơn vị chưa chủ động trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu để đăng tải trên trang website của Sở; số lượng tin, bài viết còn ít.

Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của cán bộ làm công tác tuyên truyền đã dần được nâng cao nhưng chưa phát huy hết sức mạnh của công tác tuyên truyền trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền chủ yếu là kiêm nhiệm ngoài công tác chuyên môn dẫn đến hiệu quả tuyên truyền không đạt được tối ưu hiệu quả.

Nông dân thôn Đông Cao, xã Tráng Việt trồng rau vụ Đông. Ảnh Lâm Nguyễn.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phục hồi tốc độ tăng trưởng của ngành thông qua nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị, mở rộng thị trường.

Bởi vậy, theo Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội, phương hướng, nhiệm vụ của công tác thông tin tuyên truyền năm 2024 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nông dân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; đặc biệt là chủ trương, chính sách trong việc khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi - thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền về Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 về Phát triển sản xuất Nông nghiệp hữu cơ của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 về Hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2022 về thực hiện chiến lược Phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…