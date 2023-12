Hội Nông dân Hà Nội xây dựng 3 chương trình hoạt động lớn và 6 đề án quan trọng

Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân TP Hà Nội năm 2023 nêu rõ, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã kết nạp được 11.939 hội viên mới đạt 116% so với chỉ tiêu Trung ương giao, nâng tổng số hội viên của thành phố là 467.070 hội viên; xây dựng nguồn quỹ Hội tăng 5.951 triệu đồng. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động và đã có 266.484 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 63% so với tổng số hộ hội viên). Kết quả có 186.488 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 69% so với hộ đăng ký) đạt 116,5% chỉ tiêu Trung ương giao…

Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Nét nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 của Hội Nông dân Hà Nội là Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn thành phố tăng trưởng 68 tỷ 237,7 triệu đồng đạt 341,3% chỉ tiêu Trung ương giao. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố chỉ đạo các huyện, thị xã hướng dẫn cơ sở xây dựng dự án, đồng thời kiểm tra, thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo các cấp Hội giải ngân, giám sát giải ngân 569 dự án với số tiền 293 tỷ 587 triệu đồng cho 6.798 hộ vay vốn. Thông qua hoạt động vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 50.000 lao động tại địa bàn nông thôn.



Tại Hội nghị đã cho ý kiến góp ý, thông qua dự thảo chương trình công tác trọng tâm năm 2024 và giao các chỉ tiêu thi đua năm 2024 đối với Hội Nông dân các huyện, thị xã; cho ý kiến dự thảo Ban Chỉ đạo và Đề cương các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023- 2028; thông qua dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, chương trình công tác năm 2024…

Các đại biểu nghiên cứu các tài liệu tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Năm 2024, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kết nạp và phát thẻ từ 6.000 hội viên trở lên; 100% chi hội có quỹ hoạt động Hội; thành lập mới 36 chi Hội nghề nghiệp, 406 tổ Hội nghề nghiệp; 100% chi, tổ Hội tổ chức sinh hoạt định kỳ theo chủ đề, số hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 80% trở lên; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 3%/năm trở lên…

Các đại biểu cho ý kiến dự thảo Ban Chỉ đạo và Đề cương các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023- 2028

Về nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân Hà Nội xây dựng 3 chương trình hoạt động lớn như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện; nghĩa tình nông dân thủ đô đoàn kết và sẻ chia; nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp… Và 6 Đề án: Nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho hội viên nông dân và ứng dụng chuyển đổi số trong các cấp Hội nông dân; Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia tập trung ruộng đất, xây dựng mô hình kinh tế tập thể và liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và kết nối tiêu thụ sản phẩm; tổ chức đưa nông dân đi học tập trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản trong và ngoài nước…

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa khẳng định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm và toàn khóa, Hội sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời Hội tiếp tục bám sát các chỉ đạo, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giai cấp nông dân để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện... Hội Nông dân thành phố sẽ tập trung, bám sát các mục tiêu đã đề ra, có sự đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ để các cấp hội hoàn thành kế hoạch, mục tiêu trên tinh thần khó đâu gỡ đó, bám sát và hướng về cơ sở để đạt kết quả cao nhất.