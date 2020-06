Hà Tĩnh: Nữ nhân viên thủy lợi đi điều tiết nước chống hạn bị hành hung

Bị đánh khi đi điều tiết nước chống hạn

Khoảng 9h ngày 27/6, trong quá trình điều tiết nước chống hạn cho lúa hè thu tại kênh giữa K8, đoạn qua thôn 2, xã Phú Phong (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), chị Lê đã bị một người đàn ông được cho là trú tại thôn này hành hung.

Chị Lê bị đánh vào vùng mặt gây chấn thương.



Đang điều trị vết thương tại bệnh viện, chị Lê vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, chị nhận nhiệm vụ điều tiết nước tại kênh giữa K7+700 đến K10+200. Khi đến nơi, chị thấy có cống nước bị người dân mở khá to.

"Khi tôi đang dém bớt nước, có một người đàn ông đứng dưới ruộng nói: "Không được dém lại, ruộng tau (tao) vẫn chưa có nước". Tôi giải thích đây là đầu nguồn nước, ruộng ở đây đã được cung cấp nước một lần rồi, cây không lo chết nữa. Còn phía cuối kênh chưa có nước lần nào, lúa đang có nguy cơ chết nên phải ưu tiên cho họ. Người đàn ông này lập tức xông đến kéo tôi xuống ruộng, đấm tới tấp vào mặt. Đấm tôi liên tục khoảng 10 phút, người đàn ông mới buông tôi ra. Tôi vội lấy điện thoại báo lãnh đạo xã. Khi nghe có công an đến, người này vội lên xe máy bỏ chạy và bỏ lại đôi dép".

Chị Lê cho biết thêm khi đánh chị, người đàn ông trên rất hung hăng. Khi người đó bỏ chạy, chị cũng lấy xe máy đuổi theo xem người đó là ai, nhưng do đường làng nhiều lối nhỏ, chị không quen nên không theo kịp. Một số người đi đường nói người đàn ông đó tên Hưng. "Tuy tôi không biết tên người đó nhưng nếu giờ gặp lại, tôi vẫn nhớ mặt", chị Lê cho biết.

Chị Lê được xử lý vết thương và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê.

Khó xác minh thủ phạm



Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thành - Trạm trưởng Trạm Khai thác thủy lợi Sông Tiêm cho hay: "Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo địa phương và đề nghị làm rõ sự việc. Hiện nay, nắng nóng đang trong giai đoạn đỉnh điểm nên tình hình nước sắp tới rất căng thẳng. Chúng tôi không chỉ phải làm nhiệm vụ vào ban ngày mà còn phải đi làm cả buổi đêm nên rất phức tạp. Đặc biệt, là chị em phụ nữ, nên khi sự việc xảy ra, nhân viên rất hoang mang. Đối với sự việc xảy ra với chị Lê, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ".

Bác sĩ chuyên khoa Phan Viết Vĩnh - Trưởng khoa 3 chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa Hương Khê cho biết: "Trưa 27/6, bệnh nhân Lê nhập viện trong tình trạng vùng môi dưới bên phải có vết thương dài 1cm và sâu 0,5 cm, bờ nham nhở, sưng nề, đang chảy máu. Sau đó, chị Lê đã được y, bác sĩ xử lý vết thương và điều trị tại bệnh viện".

Vết thương đã dần phục hồi nhưng tâm lý chị Lê vẫn còn lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Danh Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Phong nói:" Khi sự việc xảy ra, không có ai chứng kiến. Khi chúng tôi mời những người được cho là biết sự việc như nạn nhân nói lên làm việc, họ lại nói không biết. Chị Lê cũng không khẳng định được người đó là ai. Nếu lúc đó, chị Lê chụp được ảnh người đó thì sẽ dễ xử lý hơn".

Còn thiếu tá Lê Hữu Long - Trưởng Công an xã Phú Phong cho hay sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc. Phía công an cũng đã làm việc với chị Lê và chị đã cung cấp thông tin về người đã hành hung mình. Nhưng khi công an xã mời người này lên làm việc, họ lại không thừa nhận. Do đó, phải chờ chị Lê xuất viện để cho hai người đối chất.

Ông Long cũng cho biết nếu đưa đôi dép được cho là của người đàn ông đã hành hung chị Lê đi giám định lại cũng rất khó. Hiện nay, phía công an xã vẫn đang thu thập thêm thông tin để làm rõ sự việc trên.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.