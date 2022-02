Hà Việt Dũng xin lỗi khán giả vì những tin đồn đào hoa trong quá khứ

Được biết, Hà Việt Dũng đảm nhiệm vai chính trong phim trinh thám hình sự "Bão ngầm" sẽ nối sóng "Phố trong làng", anh có thể chia sẻ những khó khăn khi tham gia bộ phim?

- Khó khăn ban đầu đối với Dũng khi tham gia phim Bão ngầm là vấn đề kịch bản. Dũng phải hóa thân vào nhân vật mà mình chưa có sự hiểu biết sâu sắc về nghề nghiệp của họ. Dũng không thực sự nắm rõ công việc, nhiệm vụ của một chiến sĩ công an là như thế nào. Trước đây, khi đóng Lựa chọn số phận cũng vậy, Dũng chưa từng có hiểu biết về nghề thẩm phán.

Nhưng sau đó, Dũng cất công tìm hiểu và nhanh chóng bắt nhịp vào kịch bản, câu chuyện một cách dễ dàng, trôi chảy hơn.

Hà Việt Dũng hóa thân thành một chiến sĩ cảnh sát hình sự trong phim "Bão ngầm" (Ảnh: NSX).

Khó khăn thứ hai đó là quãng thời gian quay Bão ngầm khá lâu. Đây là một bộ phim dài hơi. Dũng phải xa nhà và di chuyển nhiều, dành thời gian tập luyện nhiều pha hành động khó vì bản thân Dũng không muốn có người đóng thế. Rất may mắn, tôi đã vượt qua tất cả những thử thách đó và hoàn thành vai diễn.

Anh kì vọng gì về vai diễn lần này?

- Được hóa thân thành một chiến sĩ công an "cool ngầu" với nhiều pha hành động ấn tượng là một niềm vui đối với tôi.

Anh em đoàn phim dành rất nhiều kì vọng cho Bão ngầm. Tính cả thời gian quay và hậu kì cũng hai năm rồi, khi có thông tin phim chuẩn bị lên sóng, mọi người rất vui mừng. Chỉ mong khán giả sẽ đón nhận bộ phim một cách nồng nhiệt nhất.

Trailer phim "Bão ngầm".

Thông qua vai diễn, tôi muốn gửi gắm thông điệp, công việc của những chiến sĩ công an có rất nhiều sự hi sinh thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy được.

Bên cạnh phản ánh cuộc đấu tranh khốc liệt, đầy gay cấn và mưu lược của lực lượng công an đối với tội phạm, phim còn đề cập đến cuộc chiến khác trong nội bộ và nội tâm người chiến sĩ công an khi đứng trước những sự lựa chọn giữa trung thực hay giả dối, liêm chính hay tha hóa, phụng công hay tư lợi…

Lồng ghép trong những trường đoạn phim xoay quanh câu chuyện phá án, là đời sống thường nhật, thế giới tình yêu của những người chiến sĩ.

Hà Việt Dũng và Cao Thái Hà sẽ đóng cặp trong "Bão ngầm" (Ảnh: NSCC).

Có tin đồn Hà Việt Dũng nhận được mức cát-sê cao khi tham gia bộ phim này?

- Mức cát-sê của phim truyền hình đã có khung sẵn rồi. Tôi cũng nhận cát-sê như những bộ phim khác thôi.

Có điều, phim dài hơi nên thu nhập có nhỉnh hơn một chút, tính ra thời gian quay cũng cả năm trời. Thú thực, vấn đề cát-sê với tôi không quá quan trọng, vì được hóa thân vào một nhân vật yêu thích đã là một hạnh phúc rồi.

Nếu "Bão ngầm" được chiếu chính thức trên VTV1, anh sẽ có hai bộ phim cùng lên sóng, phim "Anh có phải đàn ông không" cũng đang phát trên VTV3. Hai nhân vật trong hai bộ phim này có khác biệt nhiều không?

Hai nhân vật khi xuất hiện cùng một lúc, tính cách cũng có sự khác biệt. Đôi khi mọi người cũng trêu, phủ sóng nhiều quá, có sợ nhạt không. Nhưng tôi tự tin rằng, hai nhân vật là hai màu sắc khác biệt. Khán giả sẽ không nhàm chán.

Hà Việt Dũng với tạo hình hai nhân vật khác nhau trong phim "Anh có phải đàn ông không" (trái) và "Bão ngầm" (phải) (Ảnh: NSCC).

Bộ phim "Phố trong làng" lấy đề tài chiến sĩ công an cũng đang được khán giả yêu mến. Anh có lo sợ phim của mình ra sau sẽ phải có sự cạnh tranh không?

- Món ăn tinh thần trên truyền hình đa dạng, mỗi phim sẽ có một chất riêng. "Bão ngầm" khai thác sâu hơn vào cuộc đấu tranh khốc liệt, gay cấn của các chiến sĩ công an nên sẽ không sợ có sự so sánh.

Anh có thể hé lộ về vai diễn của mình?

- Nhân vật mà Hà Việt Dũng thủ vai có tính cách lầm lì, ít nói, tập trung cống hiến cho nghề. Đó là một chiến sĩ công an dám hi sinh tính mạng để làm nên những chiến công.

Anh có một nguyên mẫu nào ngoài đời để tạo hình cho nhân vật?

- Những nhân vật anh hùng ở ngoài đời rất nhiều, tôi đọc, cảm nhận và sáng tạo một nhân vật của riêng mình.

Giữa nhân vật này và Hà Việt Dũng ở ngoài đời tương đồng hay khác biệt?

- Ở ngoài đời, tôi rất tâm huyết với nghề, những cảnh khó tôi cũng muốn tự mình diễn xuất. Chàng trai ở trong phim cũng rất hăng say, máu lửa. Tôi nghĩ đó là điểm chung giữa tôi và nhân vật.

Hà Việt Dũng là diễn viên tay ngang, anh xuất thân với nghề người mẫu. Nhưng gần đây anh thủ khá nhiều vai diễn nặng ký, anh có thấy mình may mắn không?

- Dũng cảm thấy mình rất may mắn vì có nhiều bạn rất giỏi nhưng chưa được đảm nhận các vai chính. Nhưng may mắn chỉ đến một, hai lần. Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá. Tôi nghĩ may mắn chỉ là một phần, nỗ lực bản thân là điều quan trọng nhất.

Việc đóng phim bận rộn như thế này có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh?

- Gia đình tôi ở Hòa Bình, vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ. Khi có công việc thì tôi mới xuống Hà Nội đóng phim. Tôi không phải đi diễn cả năm nên có thể tranh thủ về với vợ con. Hơn nữa thời đại công nghệ thông tin 4.0, ở xa tôi vẫn có thể gọi video call nói chuyện với vợ con. Con gái tôi năm nay đã được hai tuổi rưỡi.

Tổ ấm hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh của nam diễn viên Hà Việt Dũng (Ảnh: FBNV).

Trong quá khứ, anh từng vướng tin đồn đào hoa và nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi anh lấy một cô gái không làm nghệ thuật...?

- Vợ chồng đến với nhau là cái duyên. Trước đây, thời thanh niên chưa vợ, tôi cũng vướng phải những tin đồn không được hay cho lắm. Nhưng khi đã lập gia đình, tôi cố gắng trở thành một người chồng, người cha tốt, vun vén hạnh phúc gia đình. Trước đây nếu tôi làm gì sai, bây giờ tôi thực lòng xin lỗi khán giả.

Anh đi nhiều như vậy, vợ có ghen không?

- Vợ tôi là người rất hiểu chuyện, nên không có chuyện ghen tuông. Nếu ghen thì chắc Hà Việt Dũng không đóng được phim đến bây giờ. Chuyện đóng phim chỉ là công việc, tôi phân định rất rạch ròi.

Hà Việt Dũng cùng các nghệ sĩ của đoàn phim "Anh có phải đàn ông không" và BTV Thụy Vân trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022 (Ảnh: NSCC).

Anh đã đón một cái Tết như thế nào?

- Vợ tôi là người Thái, tôi là người Mường. Ngày Tết ở quê tôi rất quan trọng ngày cúng lễ, bữa cơm tất niên. Năm nào tôi cũng về với gia đình chứ chưa bao giờ đi chơi, du lịch.

Ở phim "Bão ngầm", anh đóng cặp với nữ diễn viên xinh đẹp Cao Thái Hà còn với "Anh có phải đàn ông không", anh đóng chung với Việt Hoa. Anh có sợ không khi Hà Việt Dũng cứ đóng cùng nữ diễn viên nào đó lại có tin đồn tình cảm?

- Chắc do khán giả xem nhập tâm quá chứ trước đó tôi đóng cùng Phương Oanh, Quỳnh Kool cũng không có vấn đề gì cả. Do trong phim anh em kết hợp chân thật nên mọi người cứ nghĩ có chuyện tình cảm nhưng thực tế không phải. Có thể ai đó thêu dệt nên chuyện tình cảm bên ngoài để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim thôi.

Cảm ơn diễn viên Hà Việt Dũng đã chia sẻ thông tin!