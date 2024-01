HAGL chiêu mộ “máy quét” Ngô Hoàng Thịnh?

LPBank HAGL trải qua giai đoạn đầu V.League 2023/2024 không thành công. Phải tới vòng đấu thứ 8, đội bóng của HLV Kiatisak mới biết tới mùi chiến thắng (thắng Hà Nội FC 2-0 trên sân nhà Pleiku). Trên BXH lúc này, đội bóng phố Núi xếp cuối, có 5 điểm trong tay, kém 2 đội xếp trên lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Khánh Hoà 1 điểm.

Một trong những nguyên nhân chính khiến LPBank HAGL thi đấu không như ý trong giai đoạn vừa qua chính là hàng tiền vệ mỏng và thiếu sức chiến đấu. Tuấn Anh, Minh Vương hay Châu Ngọc Quang không phải mẫu cầu thủ giàu thể lực, họ thậm chí từng bị chê bai rất nhiều ở khả năng tranh chấp, thu hồi bóng. Trong khi đó, Nguyễn Đức Việt còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu. Còn Dụng Quang Nho bị đẩy xuống đá vị trí hậu vệ biên...

Ngô Hoàng Thịnh tạm thời đi đá phủi để duy trì thể lực. Ảnh: FBNV.

LPBank HAGL đưa Ngô Hoàng Thịnh vào "tầm ngắm"?

Trong bối cảnh ấy, Ban lãnh đạo LPBank HAGL đã phải nhanh chóng xem xét phương an tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, bao gồm gia cố tuyến giữa. Theo tiết lộ, có 2 ứng viên cho tuyến giữa mà đội chủ sân Pleiku đang nhắm tới, bao gồm Huỳnh Tấn Tài (CLB CAHN) và Ngô Hoàng Thịnh (tự do). Trong 2 gương mặt này, Ngô Hoàng Thịnh là phương án khả dĩ hơn cả khi tiền vệ người Nghệ An này hiện là cầu thủ tự do, có thể gia nhập bất cứ đội bóng nào nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Mùa giải vừa qua trong màu áo Thép Xanh Nam Định, Ngô Hoàng Thịnh không được trọng dụng khi chỉ được xem là phương án dự phòng nơi tuyến giữa của đội bóng thành Nam. Thậm chí, trong bối cảnh Khắc Ngọc gặp chấn thương dài hạn, anh cũng không thể cạnh tranh được vị trí với tiền vệ Phạm Đức Huy.

Nhận thấy việc mình cần được ra sân chơi bóng nhiều hơn, Ngô Hoàng Thịnh đã bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Vì thế khi mùa giải 2023 khép lại, anh và Thép xanh Nam Định đã đạt thoả thuận thanh lý hợp đồng. Nhiều thông tin cho rằng, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ trở về quê hương chơi cho SLNA với bản hợp đồng ngắn hạn, sau đó sẽ hướng đến việc đi học bằng HLV để tham gia công tác huấn luyện đội trẻ. Ngoài ra, Ngô Hoàng Thịnh cũng nhận được sự quan tâm của tân binh Quảng Nam - đội bóng được dẫn dắt với HLV Văn Sỹ Sơn.

Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau, rốt cục Ngô Hoàng Thịnh không đạt được thoả thuận khoác áo cả SLNA lẫn Quảng Nam, thậm chí chẳng kịp tìm bến đỗ mới ở V.League 1 và V.League 2 trước khi mùa giải 2023/2024 bắt đầu. Những ngày qua, như một cách để duy trì thể lực, nhằm hướng tới giai đoạn 2 của mùa giải, Ngô Hoàng Thịnh thường xuyên xuất hiện tại các giải phủi ở xứ Nghệ.

Hoàng Thịnh trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA, sớm khẳng định được tên tuổi trong màu áo của đội bóng xứ Nghệ. Anh ra sân 88 trận và ghi được 3 bàn thắng. Hợp đồng của Hoàng Thịnh với SLNA hết hạn vào ngày 30/12/2015. Hai bên từng ngồi lại đàm phán nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Ngô Hoàng Thịnh thi đấu không thành công trong màu áo Thép xanh Nam Định. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, thời điểm ấy nhiều đội bóng chào mời Hoàng Thịnh với giá "lót tay"2 tỷ đồng/mùa, trong khi anh sẵn sàng giảm một nửa để ở lại sân Vinh. Tuy nhiên, SLNA lại chẳng đủ tiền để giữ chân học trò cưng của HLV Ngô Quang Trường.

Do không đạt được thỏa thuận, Hoàng Thịnh đành nói lời chia tay SLNA để gia nhập CLB Thanh Hóa.

Sau mùa giải đầu tiên chơi rất ấn tượng trong màu áo CLB xứ Thanh, Ngô Hoàng Thịnh bất ngờ dính chấn thương nặng vào cuối mùa và không thể thi đấu trong toàn bộ giai đoạn đầu mùa bóng 2017. Đầu năm 2019, Ngô Hoàng Thịnh rời Thanh Hóa để chuyển tới khoác áo CLB TP.HCM và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng này. Tuy vậy, anh cũng trải qua một sự cố đáng quên.

Cụ thể, ở trận đấu thuộc vòng 5 V.League 2021 giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC trên sân Thống Nhất, Hoàng Thịnh trong vai trò trung vệ đã có pha vào bóng quyết liệt khiến cầu thủ Đỗ Hùng Dũng bị dứt dây chằng đầu gối. Rất nhanh chóng, anh bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấm thi đấu đến hết ngày 31/12/2021. Ngoài án treo giò, Hoàng Thịnh còn phải chịu khoản phạt 40 triệu đồng cũng như chi trả phí chữa trị chấn thương cho Hùng Dũng...

Sau khi chia tay CLB TP.HCM, Ngô Hoàng Thịnh gia nhập Thép xanh nam Định. Tuy vậy, trong màu áo đội bóng này, anh thi đấu không thành công. Anh ra sân 10 trận, nhưng chỉ có 4 trận trong số đó là ở đội hình xuất phát và 1 trận đá đủ 90 phút, không ghi bàn thắng nào.