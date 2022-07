HAGL thắng trận đầu, Văn Toàn bất ngờ nói về mục tiêu vô địch V.League

HAGL đã có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2022 sau khi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số tối thiểu 1-0 ở trận cầu thuộc vòng 6. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với cú sút trái phá ngay ở phút thứ 2.

Giành trọn 3 điểm trên sân nhà Pleiku, HAGL còn có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng. Từ vị trí thứ 11, HAGL đã leo lên vị trí thứ 8 với 7 điểm sau 6 trận đã đấu. Đội bóng phố Núi bằng điểm với Viettel nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HAGL giành chiến thắng đầu tiên ở V.League 2022.

Dù vậy, chiến thắng đầu tay đã giải tỏa rất nhiều áp lực dành cho thầy trò HLV Kiatisak Senamuang. Chia sẻ sau trận đấu, Văn Toàn thở phào: "Khác biệt so với những trận trước là có chút may mắn. Sau khởi đầu không tốt thì toàn đội có chút nặng nề về tâm lý. Đó là lý do khiến trận này toàn đội hơi vội ở những tình huống xử lý cuối cùng. Ngoài ra, còn cả tình huống penalty thoát thua cuối trận.

Nhìn chung, HAGL đã may mắn giành 3 điểm. Tôi rất buồn nếu sẽ chỉ có trận hòa. Vì như vậy thì lỗi do tôi rất nhiều. Hy vọng chiến thắng này sẽ giúp toàn đội tự tin hơn ở những trận sắp tới.

Về những tình huống bỏ lỡ ngày hôm nay thì đúng là mùa này tôi chưa ghi bàn nên có chút nặng nề tâm lý. Bản thân tôi khá thất vọng khi ngày hôm nay bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là vậy, không phải lúc nào cũng có được phong độ tốt. Hy vọng những trận tới tôi sẽ tự tin hơn để có được bàn thắng".

Văn Toàn không đặt mục tiêu vô địch V.League.

Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng thừa nhận HAGL không đặt mục tiêu vô địch V.League 2022. "Mùa trước, HAGL dẫn đầu tới khi V.League tạm nghỉ. Điều đó vô tình tạo ra áp lực cho toàn đội mùa này. Đến nay thì HAGL chưa dám đặt mục tiêu vô địch tại V.League 2022.

Toàn đội chỉ cố gắng từng trận một để giành kết quả tốt, qua đó có thêm sự tự tin. Nếu đặt mục tiêu quá cao thì sẽ vô tình gặp áp lực tâm lý."



Quả thật, trước khi V.League 2022 chưa khởi tranh, HAGL được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương. Nhưng với những gì đã thể hiện qua 6 trận, đội chủ sân Pleiku bộc lộ rất nhiều hạn chế.