Hai anh em rơi xuống hồ đuối nước thương tâm ở Ninh Thuận

Do hoàn cảnh khó khăn nên hai anh em (6 và 5 tuổi) đi hái me phụ mẹ và không may rơi xuống hồ rồi đuối nước thương tâm.

