Hai công trình nuôi chim yến không đúng quy hoạch vẫn tồn tại ở Long An

Sáng 16/4, thông tin từ Sở Xây dựng Long An cho biết, UBND tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười trụ sở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An) số tiền 110 triệu đồng, do xây dựng hai công trình không đúng quy hoạch. Hình thức phạt bổ sung, buộc công ty này tháo dỡ toàn bộ hai công trình trên.

Công trình nuôi chim yến nằm trong khu quy hoạch Tân Tập, huyện Mộc Hóa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Trong đó, một công trình đã được xây dựng hoàn chỉnh đang nuôi chim yến, một đang xây dựng dở dang. Dù đã hết thời hạn, nhưng đến nay, hai công trình vẫn tồn tại gần khu dân cư mà chưa hề bị tháo dỡ.

Sở Xây dựng khẳng định sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Long An kiểm tra, xử lý đối với Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An Nguyễn Thành Thanh, do chủ đầu tư có văn bản xin giữ lại để chuyển công năng sang làm nơi trưng bày hàng hóa, quà lưu niệm cho khách đến tham quan, du lịch ở khu rừng tràm Tân Lập, Đồng Tháp Mười nên sở đang phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xem xét vì nếu phá dỡ thì sẽ gây lãng phí.

Công trình nuôi chim yến nằm trong khu quy hoạch Tân Tập, huyện Mộc Hóa, Long An đang được xây dở dang. Ảnh: Thiên Long

Về quan điểm này, Thanh tra Sở Xây dựng Long An cho rằng, căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh để thực hiện, nếu Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười không chấp hành tháo dỡ, đơn vị này sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định cưỡng chế.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra các công trình ở huyện Mộc Hóa, qua đó phát hiện Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười "tự ý" xây dựng hai công trình nhà nuôi yến với tổng diện tích trên 2.160m2, không đúng với quy hoạch nên lập biên bản vi phạm. Đây là địa điểm mà UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập - Mộc Hóa thuộc ấp 3, xã Tân lập, huyện Mộc Hóa.

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư, năm 2016, khu du lịch Làng nổi Tân Lập được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An ký hợp đồng cho Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười thuê, thời hạn 50 năm với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng.

Theo phương thức thanh toán, sau ba năm ký hợp đồng, Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười phải nộp tiền thuê mỗi năm trên 1 tỷ đồng.