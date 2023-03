Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư) là một trong 9 dự án mà Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân Bình Thuận.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án tại Dự án Khu dân cư thương mại Tân Việt Phát 2 và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với 12 cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận, trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai; các cựu Phó Chủ tịch: Lương Văn Hải, Nguyễn Văn Phong và cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và nhiều thuộc cấp.