Hai điểm nhấn đáng xem tại Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024

Tại buổi họp báo về Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 (12/11), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An Hoàng Đình Cán "bật mí" điểm nhấn đầu tiên đó là "sự giao lưu văn hóa giữa Long An và Hàn Quốc" tại sự kiện này. Đây cũng là điểm mới của Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 so với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 1 năm 2022.

Họp báo giới thiệu Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024. Ảnh: T.Đ

Hai điểm nhấn đáng xem tại Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An

"Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 nhằm giới thiệu văn hóa của Người và Đất Long An thì giao lưu luôn với văn hóa Hàn Quốc", ông Cán nhấn mạnh.

Lý giải mối quan hệ này, ông Cán cho rằng, trên địa bàn Long An có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư với số vốn đầu tư trực tiếp hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Long An. Hơn nữa, giữa lãnh đạo tỉnh Long An với những người bạn đến từ Hàn Quốc có mối quan hệ gắn bó.

Đến với Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, du khách sẽ được giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc cùng tham gia sự kiện. Qua đó tăng cường sự gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương trong nước và với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc.

Một điểm nhấn nữa tại Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 đó là Hội nghị xúc tiến đầu tư Long An năm 2024. Đây là cơ hội để tỉnh Long An hợp tác với các đối tác, liên kết với các địa phương trong nước và thế giới, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại, du lịch.

Theo ông Cán, Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 không chỉ quảng bá văn hóa, vui chơi, giải trí mà còn tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư ở Long An.

Tại buổi họp báo, Phó giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Long An Trần Văn Tư nhận định, sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư Long An năm 2024 tại Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 là hết sức quan trọng bởi khẳng định vị thế Long An trong bản đồ thu hút đầu tư của Quốc tế.

Theo ông Tư, từ năm 2023 trở về đây Long An khởi sắc thu hút đầu. Hiện, Long An có 1.366 dự án đầu tư FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 12,5 tỷ USD, nằm trong tốp 10 của cả nước.

Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An

Ngoài 2 điểm nhấn trên, tại Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, du khách sẽ trải nghiệm những sự kiến đáng nhớ nữa, như Lễ hội âm nhạc – Hite Jinro; không gian giao lưu văn hóa; không gian trải nghiệm du lịch Long An; các chương trình thể thao, như Giải Golf Hữu nghị Long An - Hàn Quốc năm 2024, Giải Việt dã tỉnh Long An năm 2024, Giải Vô địch Thể hình tỉnh Long An mở rộng năm 2024, Giải Đua xuồng ba lá tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, Chương trình biểu diễn của các câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh và biểu diễn của các câu lạc bộ võ, như Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền; cuộc thi "tỏa sáng tài năng sinh viên, học sinh"; Hội nghị liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa TP.HCM và vùng ĐBSCL…

Đến với Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, du khách sẽ được giới thiệu về tỉnh Long An với vẻ đẹp thanh bình của sông nước. Ảnh: Nguyễn Công Toại

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở VH – TT và DL tỉnh Long An, đến với Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024, du khách sẽ được giới thiệu về tỉnh Long An với vẻ đẹp thanh bình của sông nước gắn liền với hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hữu tình, thơ mộng đã đi vào lịch sử, thơ ca và âm nhạc. Vùng đất giàu bản sắc và có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa, năng động và hội nhập, tràn đầy niềm tin và khát vọng vươn lên.

"Quý khách sẽ cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình của người Long An", ông Thanh chia sẻ.

Thông qua các hoạt động của Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2 năm 2024, Long An giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch tốt đẹp; gắn kết giá trị văn hóa đặc trưng địa phương là các giải thi đấu thể thao, lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Đồng thời, nhân dịp này tỉnh Long An huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Ban tổ chức dự đoán, có khoảng 1 triệu du khách tham dự Tuần Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024.