Hải Dương: 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau 40 ngày hết dịch

Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, 2 trường hợp ở thị trấn Tứ Kỳ và TP.Hải Dương đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là anh Đ.V.H. (SN 1995, ở khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Trước đó, anh H. đi cùng chuyến bay VN160 có bệnh nhân Covid-19.

Về lộ trình di chuyển của anh H., lãnh đạo CDC Hải Dương cho biết, anh H. từ Đà Nẵng về Nội Bài trên chuyến bay VN160, chuyến bay khởi hành lúc 10h46 ngày 29/4/2021 đến sân bay Nội Bài lúc 12h10 phút cùng ngày.

Sau khi xuống sân bay, 13h cùng ngày, anh H. đi xe taxi hãng Xuân Quỳnh từ Hà Nội về Hải Tân, TP.Hải Dương. Đi cùng xe có 5 người (anh H., lái xe, 2 người ở Bình Giang, 1 người ở TP.Hải Dương). Đến khoảng 15h, anh H. bắt xe bus số 09 từ Hải Tân về nhà tại khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, tiếp xúc với gia đình.

Đến 7h30 ngày 30/4, anh H. đi ăn cùng 7 người bạn tại quán lẩu Trung Kiên ở khu An Nhân Đông (gần siêu thị CTECH Plaza), đi uống nước mía tại quán vỉa hè cổng trường THPT Tứ Kỳ, sau đó về nhà tại khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ và nghỉ ngơi tại nhà.

Ngày 2/5, anh H. biết được thông tin 2 chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đi cùng chuyến bay VN160 nên đã chủ động khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ.

Sau đó anh H. được đưa đi cách ly tập trung tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. Ngày 3/5/2021, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ lấy mẫu xét nghiệm lần 1 gửi CDC Hải Dương làm xét nghiệm. Ngày 4/5/2021, kết quả xét nghiệm nghi ngờ anh H. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi có kết quả nghi ngờ, CDC Hải Dương đã lấy lại mẫu xét nghiệm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định đồng thời chuyển trường hợp trên lên bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương cách ly, điều trị, thực hiện điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Hiện tại, cơ quan chức năng đã truy vết được 18 trường hợp tiếp xúc gần với anh H., 11/18 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1 ngày 4/5.

Chiều ngày 4/5/2021, CDC Hải Dương đã tổ chức giám sát các khu vực cách ly tập trung của huyện Tứ Kỳ.

Trường hợp thứ hai là anh N.H.T. (sinh năm 1987, ở Nghĩa Hưng, Nam Định), là Việt kiều hồi hương.

Anh T. nhập cảnh Việt Nam vào đêm 29/4/2021 trên chuyến bay VJ5103 từ Nhật Bản hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Đoàn khách có 46 người chia làm 2 xe 47 chỗ di chuyển từ Sân bay Nội về cách ly y tế tại phòng 309, khách sạn Purple Lotus, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) lúc 4h ngày 30/4.

Trong quá trình cách ly, anh T. được lấy mẫu như sau: Lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 30/4 (lấy mẫu lại sau 3 ngày), lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 3/5, ngày 4/5, kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi có kết quả nghi ngờ, CDC Hải Dương đã lấy lại mẫu xét nghiệm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định, đồng thời chuyển trường hợp trên lên bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương cách ly, điều trị.

Chiều 4/5, lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương, lãnh đạo UBND TP.Hải Dương và CDC Hải Dương tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực hiện cách ly y tế tại khách sạn Purple Lotus, TP.Hải Dương.

Liên quan đến trường hợp anh Đ.V.H., lãnh đạo huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thông tin, BN Đỗ Văn H., SN 1995, trú tại thôn An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ được CDC Hải Dương thông báo chính thức dương tính với Covid-19.

Lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, đơn vị đã tổ chức phong toả ngay cụm dân cư, thuộc thôn An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, gồm 57 hộ, 195 nhân khẩu. Đến sáng nay, cơ quan công an đã truy vết được hơn 20 F1, 144 F2. Lập 2 chốt phong toả 2 đầu khu dân cư có nhà BN. Anh H. hiện có biểu hiện ho sốt, đã chuyển về BV nhiệt đới tỉnh Hải Dương để cách ly, điều trị.