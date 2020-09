Hải Dương: Cận cảnh những “núi than” khổng lồ lấn chiếm hành lang thoát lũ

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có)… liên quan đến hoạt động của những bãi than tại hành lang thoát lũ chân cầu Mây thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thế nhưng, các hoạt động của bãi than nói trên vẫn diễn ra như không có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Bình luận 0

Theo phản ánh của người dân, khu vực chân cầu Mây thuộc địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có hàng chục bãi than đang hoạt động trên diện tích đất thuộc hành lang thoát lũ, vi phạm nghiêm trọng Luật đê điều, cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường… Các bãi than này nằm trên hành lang thoát lũ đê tả sông Lai Vu thuộc 3 xã: Cộng Hoà, Thượng Vũ của huyện Kim Thành và xã Cộng Hoà của huyện Nam Sách. Những núi than cao ngất nằm sát cạnh nhau trải dài hơn 1km, ngọn cao hơn 5m, vượt qua cả ngọn tre ven đê chắn sóng. Điều kỳ lạ là các bãi than trên hoạt động từ năm 2010 trong tình trạng không phép và đều không có công trình bảo vệ môi trường nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Đoàn xe chở than vẫn nối đuôi nhau hoạt động sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm. Đoàn xe chở than vẫn nối đuôi nhau hoạt động sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm. Đoàn xe chở than vẫn nối đuôi nhau hoạt động sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vi phạm. Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Đức, Hạt trưởng Hạt đê điều Kim Thành cho biết, hiện có 5 hộ đang hoạt động kinh doanh, chế biến than tại chân cầu Mây. Tất cả các bãi than ở đây đều không có phép và vi phạm nghiêm trọng luật đê điều. Đơn vị đã nhiều lần ra văn bản xử phạt tuy nhiên hoạt động sơ chế, vận chuyển than ở đây vẫn diễn ra. Toàn cảnh những “núi than” khổng lồ, không phép bên chân cầu Mây, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Toàn cảnh những “núi than” khổng lồ, không phép bên chân cầu Mây, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Toàn cảnh những “núi than” khổng lồ, không phép bên chân cầu Mây, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Toàn cảnh những “núi than” khổng lồ, không phép bên chân cầu Mây, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Toàn cảnh những “núi than” khổng lồ, không phép bên chân cầu Mây, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tháng 6 vừa qua, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện Kim Thành đã ra văn bản số 2/PCTT&TKCN ngày 30/6/2020 yêu cầu các bến bãi ngoài đê nằm trên hành lang thoát lũ di chuyển hết máy móc, trang thiết bị, giải toả bãi than, vật liệu, tháo dỡ nhà tạm trước này 20/7/2020. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các hộ kinh doanh than tại đây vẫn ngang nhiên hoạt động, không chấp hành chỉ đạo nói trên. Cận cảnh hoạt động của các bãi than tại chân cầu Mây bất chấp quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương. Cận cảnh hoạt động của các bãi than tại chân cầu Mây bất chấp quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương. Cận cảnh hoạt động của các bãi than tại chân cầu Mây bất chấp quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương. Đặc biệt hơn, dù Văn phòng Chính phủ đã ra văn bản số 7503/VPCP-NN về việc kiểm tra, xử lý thông tin về vi phạm pháp luật đê điều tại huyện Kim Thành, Hải Dương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhưng mọi hoạt động vẫn không dừng. Ông Đức khẳng định, việc kinh doanh, chế biến hàng ngàn tấn than, tập kết cao như núi trên hành lang thoát lũ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy mùa lũ, vi phạm nghiêm trọng Luật đê điều và gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước. Theo quy định, cơ quan quản lý đê chỉ thông báo, các hộ không chấp hành thì các bước tiến hành xử lý tiếp theo thuộc về chính quyền địa phương. Chia sẻ