Hải Dương: Cho gà lai chọi uống nước tỏi, nuôi kiểu "gối đầu" thu lãi cao

Mô hình chăn nuôi gà lai chọi thương phẩm của anh Phạm Văn Tuân. Ảnh: M.N

Tháng 10/2016, sau lớp học nghề chăn nuôi gia cầm ngắn hạn do Hội ND huyện Gia Lộc phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức tại xã, Hội ND xã Gia Lương đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà lai chọi thương phẩm.

Sau khi thành lập, tổ hợp tác được vay 400 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; vay vốn Ngân hàng NNPTNT hàng chục tỷ đồng. Hội ND tỉnh còn tổ chức cho các thành viên trong tổ thăm mô hình và lấy giống gà lai chọi Lương Phượng của anh Phạm Đình Dừa ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, chuyên cung cấp gà giống cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh phía Nam.



Tháng 1/2019, tổ hợp tác phát triển thành HTX Dịch vụ gà lai chọi thương phẩm xã Gia Lương. Tham gia HTX, các thành viên được Hội ND hỗ trợ tập huấn, chuyển giao KHKT, tổ chức thêm 2 lớp dạy nghề về cách chăm sóc, phòng trị bệnh cho gà.

Anh Phạm Văn Tuân - thành viên HTX là 1 trong những nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Gia Lương. Anh Tuân cho biết: Khi tham gia các lớp dạy nghề, rồi tổ hợp tác, sau này là HTX, anh được trang bị kiến thức chăn nuôi gà an toàn sinh học một cách khoa học và bài bản.

Hiện nay, anh Tuân đang nuôi 7.000 gà lai chọi. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà, anh đã áp dụng nhiều biện chăn nuôi an toàn sinh học… Hàng ngày, anh Tuân cho đàn gà uống nước pha tỏi, xông chuồng bằng quả bồ kết.

"Khi gà giống được 20 - 25 ngày thì bắt đầu cho uống nước tỏi. Tỏi ngâm trong nước khoảng 2 tiếng rồi giã nát, hòa vào nước cho gà uống, 2 tuần cho uống một lần" - anh Tuân chia sẻ.

Với cách chăn nuôi gà theo kiểu "gối đầu", mỗi tháng trang trại của anh Tuân vào 1 lứa gà khoảng 2.000 - 2.500 con nên tháng nào cũng có gà để bán.

Ông Đặng Quốc Thai - Giám đốc HTX cho biết, năm 2019, HTX đã duy trì đàn gà lai chọi gần 1 triệu con, bán khoảng 3.000 tấn gà thương phẩm. Bình quân mỗi thành viên thu lãi khoảng 200 triệu đồng từ nuôi gà chọi thương phẩm. HTX ngày càng khẳng định được thương hiệu đối với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố. Hiện HTX có hơn 130 thành viên, thời gian tới dự kiến tiếp tục mở rộng thêm quy mô, kết nạp thêm thành viên mới.