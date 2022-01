Hải Dương: Do mâu thuẫn, anh em ruột đánh nhau khiến người anh tử vong

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Dương, khoảng 11 giờ ngày 18/1/2022, N.Ph.C., sinh năm 1971 và Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1973 là 2 anh em ruột cùng ở số 5B Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương xảy ra đánh nhau do mâu thuẫn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Ảnh: Thi Ngọc

Theo thông tin ban đầu, Sơn dùng dao đâm vào vùng dưới ngực trái C., đến khoảng hơn 12 giờ thì C. tử vong tại bệnh viện tỉnh Hải Dương. Còn Sơn sau khi gây án xong đã rời khỏi hiện trường.

Một người hàng xóm cho biết, C. học cùng lớp với con trai bà và là người hiền lành, tử tế, đã có gia đình nhưng không ở cùng vợ con. Sơn chưa có gia đình và không có nghề nghiệp ổn định, tính khí thất thường. Gia đình C. đông anh chị em nhưng đều ở riêng và có kinh tế khá giả. Trong ngôi nhà số 5B Nguyễn Du hiện có ba anh em C. sống chung, bố mẹ đều đã qua đời.

Theo lời một người hàng xóm khác, Sơn vốn dĩ thần kinh có vẻ không bình thường, hàng xóm ít người dám tới gần.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Hải Dương đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người có liên quan và tập trung truy bắt đối tượng.