Hải Dương: Giáo xứ Đáp Khê rộn ràng chuẩn bị lễ Giáng sinh

Giáo xứ Đáp Khê được hình thành hơn 100 năm. Ban đầu, giáo dân của giáo xứ chủ yếu sinh sống ở thôn Đáp Khê, xã Nhân Huệ và một số ít giáo dân sinh sống ở một số địa phương khác trong TP Chí Linh.

Sau đó, nhiều giáo dân Đáp Khê chuyển đến địa phương khác trong TP Chí Linh sinh sống. Bên cạnh đó, nhiều người theo đạo Công giáo từ nhiều tỉnh, thành đến Chí Linh sinh sống, làm việc cũng tham gia hoạt động tín ngưỡng tại nhiều nhà thờ, đền thánh. Vì vậy, hiện nay giáo xứ Đáp Khê đã mở rộng với nhiều giáo họ, số lượng giáo dân cũng tăng.

Nhà thờ Đáp Khê được trang hoàng chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Ảnh: Nguyễn Việt

Giáo dân ở nhà xứ Đáp Khê lắp đèn nhấp nháy thánh giá. Ảnh: Nguyễn Việt.

Chị Nguyễn Thị Nền, giáo dân ở giáo họ Phả Lại xuống nhà xứ Đáp Khê phụ giúp trang trí cây thông. Ảnh: Nguyễn Việt

Linh mục Gioan Bùi Tuấn Kiên, Chánh xứ Giáo xứ Đáp Khê cho biết, giáo xứ Đáp Khê có 9 nhà thờ nằm ở 9 nhà xứ, họ thánh, giáo họ. Trong đó có 1 nhà xứ Đáp Khê (xã Nhân Huệ); 1 họ Thánh Giu – se (phường Hoàng Tiến) và 8 giáo họ gồm: Giáo họ Tu Ninh (phường Cổ Thành), giáo họ Phả Lại (phường Phả Lại), giáo họ Kinh Trung (phường Văn An), giáo họ Triều Nội, giáo họ Giang Hạ (phường Tân Dân), giáo họ Bến Bình (phường Đồng Lạc), giáo họ Tân Tiến (phường Cộng Hòa), với tổng số khoảng 1500 giáo dân.

Clip Giáo xứ Đáp Khê rộn ràng chuẩn bị lễ giáng sinh

Cũng theo Linh mục Kiên, lễ Giáng sinh là ngày lễ trọng đại nhất trong năm của đạo Công giáo và đồng bào công giáo. Vì vậy những ngày này, tại các nhà thờ, đền thánh của các nhà xứ, giáo họ trong giáo xứ nhiều giáo dân tích cực tham gia công việc chuẩn bị, trang hoàng cho một mùa Lễ Giáng sinh chan hòa, ấm áp.

Tại nhà thờ Đáp Khê của nhà xứ Đáp Khê (xã Nhân Huệ), nhiều giáo dân đến trang hoàng nhà thờ, mỗi người một việc, ai biết việc gì làm việc nấy, nhóm phun rửa sân, nhóm trang trí tạo hang đá, treo đèn nháy, người trang trí cây thông… Tất cả giáo dân tham gia đều làm trên tinh thần tự giác, nhiệt tình và trách nhiệm.

Bên trong nhà thờ Đáp Khê cũng được bài trí gọn gàng . Ảnh: Nguyễn Việt

Đền thờ Thánh Martin Porres thuộc giáo họ Tân Tiến (phường Cộng Hòa) – Ảnh:Nguyễn Việt

Giáo dân ở giáo họ Tân Tiến tạo hang đá bên trong cổng đền thánh. – Nguyễn Việt.

Hang đá đã được hoàn thành. Ảnh:Nguyễn Việt

Chị Nguyễn Thị Nền, giáo dân ở giáo họ Phả Lại đến giúp nhà thờ của nhà xứ Đáp Khê trang trí cho lễ giáng sinh. Chị khéo tay nên được giao cho việc trang trí cây thông và trang trí bên trong nhà thờ. Chị khéo léo gắn những đồ trang trí như hoa, quả nhựa màu, dây kim tuyến, đèn nháy lên cây thông Noel.

Chị Nền cho biết: Những ngày này, các giáo dân đều hướng về ngày lễ Giáng sinh trọng đại. Ai có thể bố trí được công việc, thời gian đều sẵn sàng đến giáo họ, nhà xứ để trang trí, dọn dẹp, trang hoàng nhà thờ cho rực rỡ, đẹp đẽ để đón lễ Giáng sinh.

Tại đền thánh Martinde Porres ở giáo họ Tân Tiến (phường Cộng Hòa) thuộc giáo xứ Đáp Khê, linh mục Nguyễn Thế Hiệt (phụ trách quản lý đền thánh) đang cùng với ông trùm Đinh Trọng Ban, một số giáo dân và sinh viên cũng đang bận rộn với việc trang hoàng đền thánh.

Từ cổng vào, đường, sân, cửa đền thánh, bên trong nhà nguyện của đền, những nơi đặt tượng chúa, vườn cây cảnh, gốc cây… đều được vệ sinh sạch sẽ, chăng đèn dây nhấp nháy. Nơi có không gian rộng được giáo dân tạo hang đá, bên trong có tượng những thành viên trong một gia đình, để tái hiện truyền thuyết đức chúa sinh ra trong hang đá.

Các cháu học sinh vui chơi bên hang đá vừa được trang hoàng xong. Ảnh: Nguyễn Việt.

Bên trong đền thánh Martin ở giáo họ Tân Tiến được trang trí đẹp mặt. Ảnh: Nguyễn Việt

Phần trang trí mô hình gia đình đức Chúa đã hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Việt

Trẻ em vui chơi trước sân đền thánh Martin. Ảnh: Nguyễn Việt

Ông Đinh Trọng Ban, trùm giáo họ Tân Tiến cho biết, giáo họ Tân Tiến xuất phát từ những giáo dân ở Đáp Khê chuyển đến Tân Tiến (phường Cộng Hòa) sinh sống từ năm 1965. Hiện nay, có hơn 30 hộ với khoảng hơn 100 giáo dân. Ngoài ra, giáo họ còn có thêm những người công giáo đến từ nhiều tỉnh, thành có xin đến đi lễ thường xuyên.

"Để cho ngày lễ giáng sinh được diễn ra rực rỡ, vui vẻ, an lành và ấm áp, ngoài việc trang trí, trang hoàng đền thánh, chúng tôi còn phải làm nhiều việc khác nữa. Tôi mới làm việc với chính quyền địa phương để đề nghị hỗ trợ cắt cử lực lượng công an, tổ dân phố để bảo đảm an ninh trật tự.

Còn buổi tối hôm tổ chức lễ giáng sinh, chúng tôi bố trí người đứng các điểm hướng dẫn người dân đến vui chơi Noel Vì vậy, nhiều năm qua, mùa nô - en nào cũng diễn ra an toàn, không để xảy ra mất an ninh trật tự" – ông Ban cho hay.