Xóm đạo quận 8: Chạy hoài vẫn chưa hết đèn, hang đá, tấp nập người vui chơi Giáng sinh

Xóm đạo quận 8 được xem là một trong những xóm đạo lớn nhất TP.HCM. Không chờ đến đúng Giáng sinh, những ngày này, dù giữa tuần nhưng rất nhiều người dân từ khắp nơi đổ về xóm đạo này để vui chơi, chụp ảnh tại các nhà thờ, hang đá.

Từ hướng Chợ Lớn, vừa qua cầu Nhị Thiên Đường, rẽ phải vào đường Phạm Thế Hiển là du khách bắt đầu cảm nhận rõ không khí Giáng sinh tại xóm đạo quận 8. Hai bên đường, dây đèn được treo và kéo dài xuyên suốt càng khiến không khí Giáng sinh thêm lung linh, nhộn nhịp. Không chỉ chăng đèn, nhiều khu vực, các gia đình hai bên còn dựng cây đóng băng tuyết trắng xóa cùng với hiệu ứng đèn khiến khách tham quan thích thú.



Tại xóm đạo quận 8, dọc theo đường Phạm Thế Hiển, nhiều gia đình dựng hang đá lớn có tượng chúa, thác nước, ông già Noel, sáng đèn rực rỡ. Dù lượng khách bắt đầu đổ về xóm đạo quận 8 vui chơi nhiều hơn nhưng cũng chưa đến mức tắc đường, vì vậy, các gia đình có thể dừng lại để chụp ảnh lưu niệm.



Gia đình chị Mỹ Dung (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết phải chạy khá xa nhưng vẫn quyết định đi xóm đạo quận 8 trước Giáng sinh. “Hầu như năm nào gia đình tôi cũng đến xóm đạo để chơi Noel. Không khí năm nay rất rộn ràng. Các hang đá, tiểu cảnh cũng được các gia đình rất đầu tư. Đi hôm nay nên chụp hình khá thoải mái, nếu đợi đúng ngày thì đường Phạm Thế Hiển thường kẹt cứng”, chị Dung nói.



Điểm khác biệt của xóm đạo quận 8 là hang đá được các gia đình dựng và trang trí trước nhà. Người dân và du khách khắp nơi có thể dừng xe lại và chụp ảnh thoải mái.



Các em nhỏ được phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm trước Giáng sinh.



Tại xóm đạo quận 8, nhiều nhà thờ, giáo xứ đều nằm trên đường Phạm Thế Hiển. Các nhà thờ trang hoàng rực rỡ, sáng đèn đón du khách tham quan trong tuần lễ trước Giáng sinh.







Chị Minh An (ngụ quận 8) cho biết sau hai năm dịch Covid-19, Giáng sinh này chỉ mong mọi điều tốt đẹp, an lành với tất cả mọi người. “Chúc mọi người Giáng sinh an lành”, chị An vui vẻ nói.



Năm 2021, Giáng sinh tại TP.HCM diễn ra sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng, TP vừa mở cửa nên nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn. Do đó, các gia đình, xóm đạo hạn chế trang trí nhằm tránh tập trung đông người, người dân cũng dè chừng đi chơi Giáng sinh. Năm nay, Giáng sinh với mọi người đã trở thành “bình thường cũ” nên có phần sôi động và lạc quan hơn.



Đường Phạm Thế đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường, kéo dài 5-6km, xe chạy mãi, chạy mãi vẫn thấy chăng đèn rực rỡ, hang đá lộng lẫy. Các khu vực có hang đá đều đông vui, nhộn nhịp khi người dân dừng lại chụp ảnh, vui chơi Giáng sinh. Giáng sinh 2022 rơi vào cuối tuần nên các ngày tới, dự kiến lượng khách đổ về các xóm đạo rất đông. Các năm trước, khu vực xóm đạo quận 8 thường xuyên tắc đường vào các ngày 23-24/12.