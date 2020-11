Hải Dương: Người đàn ông tử vong sau vụ cháy tại khu bếp

Theo đó, vào khoảng 9h30 sáng 12/11, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra ở khu vực bếp ăn tầng 1, nhà số 19 đường Thanh Lâm, thị trấn Nam Sách của gia đình ông Đặng Văn Minh (sinh năm 1947).

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Nam Sách đã kịp thời có mặt phối hợp khống chế và dập tắt đám cháy. Ông Minh bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu được biết, khi đám cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, đội cứu hỏa cụm liên kết an toàn về phòng cháy, chữa cháy khu vực cụm công nghiệp An Đồng đã cử 3 xe cứu hỏa đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy trên.