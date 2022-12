Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 6 co giật, khó thở sau khi ăn kẹo của người lạ

Ngày 8/12, bà Nguyễn Thị Thành – Chủ tịch UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, cho biết, Công an huyện vẫn đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc 2 học sinh lớp 6 bị co giật, khó thở sau khi ăn mì tôm, chân gà bách thảo trong căn-tin và ăn kẹo của người lạ.



Liên quan đến vụ việc, hiện UBND huyện đã nhận được kết quả kiểm nghiệm chân gà bách thảo Hey Yo Food là đảm bảo an toàn.

Nữ sinh K.A thời điểm lên cơn co giật được đưa đi cấp cứu sau khi ăn kẹo của người lạ

Hai nạn nhân là em B.N.K.A và N.D.P, học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Tân Châu.

Hiện, Công an huyện Tân Châu vẫn đang truy xét người đàn ông cho 2 học sinh kẹo để làm rõ động cơ, mục đích của người này.

Một lãnh đạo UBND huyện cho hay, trước khi xảy ra sự việc, 2 học sinh này có ăn sáng với mì tôm và chân gà bách thảo tại căn-tin nhà trường.

Qua kiểm tra tại căn-tin, cơ quan chức năng xác định, căn tin này đã bán tổng cộng 77 gói chân gà bách thảo.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Châu cũng đã kiểm tra về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó có các cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm nghiệm chân gà bách thảo Hey Yo Food bán tại căn-tin là đảm bảo an toàn.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng sớm 24/11, hai học sinh trên ăn sáng là mì tôm và chân gà tại căn-tin nhà trường.

Sau đó, cả hai ra ngoài cổng trường và được 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi đi bộ, mặc quần short đến đầu gối nói với K.A là quen biết với ông, bà cha mẹ của K.A.

Người đàn ông này cho hai học sinh kẹo và cả hai nhận, ăn sau đó vào lớp học.

Đến khoảng 10h20 cùng ngày, cả hai em có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở, được nhà trường tiến hành sơ cứu và liên hệ với phụ huynh học sinh đưa các em vào Trung tâm Y tế huyện Tân Châu cấp cứu. Sau đó, hai em được cho về nhà vào chiều 24/11.

Tuy nhiên, đến đêm 24/11 và sáng 25/11, cả 2 đều có biểu hiện co giật và đưa đi cấp cứu lần 2, sau đó chuyển đến BV Nhi đồng ở TP.HCM để điều trị.

Hiện tại sức khỏe của cả 2 học sinh đã ổn định và đã được bệnh viện cho về nhà để theo dõi.