Hai mặt của xu hướng người nổi tiếng làm đại sứ du lịch

Mới đây, nữ ca sĩ người Anh, Mel B đã được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch cho hòn đảo Nevis tại vùng biển Caribe. Cha của cựu thành viên Spice Girl sinh ra trên hòn đảo Caribe nhỏ bé. Ca sĩ, diễn viên và nhân vật nổi tiếng trên truyền hình này có tên đầy đủ là Melanie Brown, cô dự định sử dụng vai trò mới của mình để "đưa Nevis lên bản đồ du lịch thế giới".

Việc sử dụng một tên tuổi nổi tiếng để giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm và điểm đến liên quan đến du lịch không phải là điều mới mẻ.

Thành Long xuất hiện trong chiến dịch "Live It, Love It" của Tổng cục Du lịch Hồng Kông vào những năm 2000, cầu thủ bóng đá người Mỹ OJ Simpson xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình cho thuê một chiếc xe hơi của Hertz vào những năm 1970 và bắt đầu từ năm 1984, một loạt các chương trình của Ủy ban Du lịch Úc quảng cáo có diễn viên Paul Hogan của Crocodile Dundee.

Ban nhạc BTS làm đại sứ Seoul. (Ảnh: SCMP).

Khi thế giới thoát khỏi "nanh vuốt" của dịch bệnh Covid-19, chúng ta có thể mong đợi sự phát triển trở lại của du lịch khi những văn phòng du lịch tranh nhau đăng ký các ngôi sao cho các chiến dịch quảng bá của họ. Nghiên cứu xác nhận cách tiếp cận du khách này mang lại kết quả cao.

Một nghiên cứu của Trường Kinh doanh Harvard đã chỉ ra rằng tên của người nổi tiếngcó tác động đáng kể đến quyết định về kỳ nghỉ của mọi người. Trung bình, doanh số bán hàng tăng 4% so với đối thủ không sử dụng.

Mối quan hệ đối tác của người đại diện thường kéo dài trong nhiều năm, mặc dù không có nghĩa là người nổi tiếng được chọn phải có sức hấp dẫn rộng rãi. Họ chỉ cần được coi là đáng tin cậy và không có các hành động khiến dư luận phản ứng tiêu cực.

Chris Hemsworth chuyển gia đình từ Los Angeles trở lại Úc vào năm 2014, khiến anh trở thành người phát ngôn lý tưởng cho chiến dịch "There's Nothing Like Australia" năm 2016. Hai năm sau, ngôi sao của Avengers xuất hiện trong một quảng cáo của Tourism Australia bày tỏ lòng kính trọng đối với nhân vật Crocodile Dundee nói trên.



Một nam diễn viên hành động khác của Hollywood được thuê để nâng cao danh tiếng của điểm nóng du lịch là Arnold Schwarzenegger. Năm 2014, cựu vận động viên thể hình người Áo được trao vai trò đại sứ danh dự du lịch thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Arnold đã thực sự yêu thành phố này khi quay phim Conan the Barbarian vào năm 1981.

Arnold quay phim tại Tây Ban Nha. (Ảnh: SCMP).

Nói về thủ đô của Tây Ban Nha, câu lạc bộ bóng đá thành công nhất châu Âu, Real Madrid, đã ký một hợp đồng ba năm để quảng bá thành phố quê hương của họ vào năm 2011. Các cầu thủ ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Kaká và Sergio Ramos đã làm đại sứ thương hiệu trong khi quảng cáo tại Santiago Sân vận động Bernabéu trưng bày khẩu hiệu "Ghé thăm Tây Ban Nha, Thăm Madrid".

Các mối liên hệ của bóng đá với du lịch cũng có thể được nhìn thấy ở giải Ngoại hạng Anh. Arsenal có một hợp đồng tài trợ béo bở với Visit Rwanda và Leicester City đã bắt cặp với Tổng cục Du lịch Thái Lan. Mùa trước, áo thi đấu ngày thi đấu có khẩu hiệu "Thái Lan cười cùng bạn".



Arsenal đã có một hợp đồng tài trợ béo bở với Visit Rwanda từ năm 2018. (Ảnh: SCMP).

Nhưng bạn không cần phải là một cầu thủ bóng đá để làm nổi bật văn hóa, vẻ đẹp, lịch sử và lòng hiếu khách của quê hương bạn. Võ sĩ kiêm thượng nghị sĩ Manny Pacquiao đã làm hết sức mình để nâng tầm danh tiếng của Philippines và gôn thủ kỳ cựu người Úc Greg Norman thể hiện sự phát triển bền vững của sân gôn trong vai trò đại sứ du lịch tại Việt Nam.

Tay vợt vĩ đại Roger Federer cũng có một danh tiếng không tì vết và đã được chọn làm đại sứ thương hiệu cho quê hương Thụy Sĩ của anh. Tay vợt này quảng bá thế giới thần tiên nguyên sơ bằng các mẹo du lịch, các bài đăng trên mạng xã hội và video clip, trong đó có một đoạn phim ngắn hài hước với nam diễn viên Robert De Niro.

Không phải tất cả những đại sứ du lịch đều có đời tư "sạch sẽ". Vào năm 2019, cầu thủ bóng đá người Brazil Ronaldinho đã bị tịch thu hộ chiếu vì chưa nộp thuế ngay sau khi được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch cho đất nước nơi anh sinh ra. Sau đó, trong chuyến thăm đến nước láng giềng Paraguay, nhà vô địch World Cup đã bị giam giữ trong 5 tháng sau khi nhập cảnh vào đất nước này bằng hộ chiếu giả mạo. Anh đã được trả tự do sau khi đồng ý trả 90.000 USD tiền phạt.

Một số đại sứ thì không nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Việc bổ nhiệm siêu mẫu người Anh Naomi Campbell làm người quảng bá chính của Kenya đã không được tất cả người dân nước này hoan nghênh. Không ít ý kiến người dân quốc gia Đông Phi cho rằng, vị trí này lẽ ra phải thuộc về một người sinh ra ở đất nước này.

Naomi Campbell là người quảng bá chính của Kenya. (Ảnh: SCMP).

Taylor Swift đã phải chịu phản ứng dữ dội tương tự sau khi đảm nhận vai trò đại sứ chào đón toàn cầu của New York cho năm 2014-15. Một số nhà bình luận chỉ ra rằng người gốc Pennsylvania mới chỉ sống ở thành phố này được vài tháng. Những người khác mô tả ca sĩ - nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy quá nhàm chán khi đại diện cho thành phố này.

Nghệ sĩ dương cầm Trung Quốc Lang Lang được vinh danh là đại sứ du lịch văn hóa đầu tiên của New York vào năm 2016. Việc bổ nhiệm được thực hiện với mục đích khuyến khích nhiều đồng hương của anh đến thăm thành phố hơn.

Năm ngoái, siêu sao K-pop BTS đã đánh dấu 5 năm làm đại sứ du lịch danh dự cho Seoul mặc dù không ai trong số 7 thành viên thực sự đến từ thủ đô của Hàn Quốc.

Một tên tuổi lớn sinh ra ở Seou, cụ thể là quận Gangnam là Psy. Mặc dù bị bỏ qua vì hợp đồng biểu diễn ở Seoul, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã trở thành đại sứ du lịch của Hàn Quốc vào năm 2013 và đã quảng bá đất nước của mình trong một loạt các quảng cáo truyền hình. Anh đã đảm nhận vai trò này từ nghệ sĩ saxophone Kenny G, người sinh ra ở Seattle , Mỹ.