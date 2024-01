Hai ngôi sao "hết thời" bỗng vụt sáng tại Kbiz

Ngành giải trí Hàn Quốc (Kbiz) đầu năm 2024 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của hai tên tuổi đình đám là Lee Hyori và G-Dragon. Cả hai ca sĩ đang khẳng định lại vị thế và tầm ảnh hưởng của mình thông qua hành trình mới.



Lee Hyori, nữ ca sĩ tài năng và là gương mặt quen thuộc đối với khán giả châu Á đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai trò MC solo trong chương trình "The Seasons - Lee Hyori's Red Carpet" của kênh KBS 2TV. Bước đi này đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài 26 năm của nữ ca sĩ, cho khán giả thấy một Lee Hyori đặc sắc và đa chiều hơn. Tập đầu tiên của chương trình được phát sóng vào ngày 5/1, ngay lập tức ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất trong số các chương trình "The Seasons". Mặc dù lên sóng vào khung giờ muộn, chương trình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là qua dịch vụ phát trực tuyến (OTT), thời lượng xem tăng gấp ba lần so với tuần trước đó.

Ngôi sao "hết thời" bỗng vụt sáng tại Kbiz

G-Dragon và Lee Hyori đang khẳng định lại vị thế và tầm ảnh hưởng của mình thông qua hành trình mới. Ảnh: All Kpop.

Lee Hyori đã chứng minh rằng, cô không chỉ là một ca sĩ xuất sắc mà còn là một MC tài năng. Cô khéo léo sử dụng "sức mạnh ngôi sao" của mình để kết nối và thu hút sự quan tâm của khán giả. Chương trình không chỉ có các khách mời nổi tiếng như Jennie của Blackpink, mà chỉ cần Lee Hyori nhắc tới tên của Nhà hát Hakchon, ngay lập tức tỷ lệ đặt chỗ tại nhà hát này đã tăng lên 30%.

Trong khi đó, G-Dragon của Big Bang, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc cũng đang có những bước tiến tích cực. Sau khi chứng minh sự trong sạch và thoát khỏi các cáo buộc liên quan tới việc sử dụng ma tuý trái phép, G-Dragon đã được phép xuất cảnh Hàn Quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay Incheon và tham dự CES 2024 tại Las Vegas, Hoa Kỹ.

G-Dragon không chỉ tham gia các sự kiện công nghệ, mà còn tận hưởng các trải nghiệm thú vị như lái xe thực tế ảo tại gian hàng HD Hyundai. Sự hứng thú của anh đối với nhiều lĩnh vực và mong muốn tìm hiểu thêm về công nghệ AI đã tạo nên một hình ảnh đa chiều cho nam ca sĩ.



Có nhiều tin đồn về kế hoạch âm nhạc mới của G-Dragon, đặc biệt sau khi anh ký hợp đồng độc quyền với Galaxy Corporation, một công ty chuyên về AI và metaverse. Đại diện của công ty cho biết, họ sẽ tiếp tục giới thiệu các hoạt động phản ánh sự đa dạng và sáng tạo của G-Dragon trong tương lai.

G-Dragon tận hưởng các trải nghiệm thú vị như lái xe thực tế ảo tại gian hàng HD Hyundai. Ảnh: All Kpop.

Chuyến đi Mỹ của anh không chỉ là việc tham gia triển lãm công nghệ. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam ca sĩ còn tới Madison Square Garden và gặp gỡ với các nhà điều hành The Sphere, tòa nhà hình cầu lớn nhất thế giới ở Las Vegas. Buổi gặp mặt giữa G-Dragon và Madison Square Garden được cho là xoay quanh việc các buổi biểu diễn tiềm năng tại The Sphere. Nam ca sĩ đang cân nhắc xem sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc solo hay tham gia biểu diễn chung với các nghệ sĩ khác.

Dù các nội dung chi tiết cụ thể như thời gian, địa điểm, hình thức biểu diễn vẫn chưa được ấn định nhưng việc xem xét The Sphere - địa điểm biểu diễn đang gây sốt trong thời điểm hiện tại vì quy mô và trải nghiệm đã khiến người hâm mộ vô cùng hy vọng về sự trở lại của G-Dragon trong làng nhạc.

Với sự trở lại mạnh mẽ của Lee Hyori và G-Dragon, ngành giải trí Hàn Quốc đang chứng kiến sự đổi mới và sự phục hồi mạnh mẽ từ những nghệ sĩ hàng đầu. Sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng của họ không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới mà còn làm mới hình ảnh và tạo đà cho sự nghiệp tương lai.