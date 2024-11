6 người trú mưa dưới gầm xe máy kéo, xe bất ngờ di chuyển khiến hai người tử vong thương tâm

Tối cùng ngày, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết các Đội nghiệp vụ Công an huyện đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu 2 người bị xe máy kéo cán tử vong khi vào gầm xe trú mưa.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h chiều cùng ngày, một số người dân đang đi làm rẫy tại địa bàn thôn 7, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thì trời bất ngờ đổ mưa.

Hiện trường xảy ra sự việc hai người tử vong thương tâm khi trú mưa dưới gầm xe máy kéo ở Đắk Lắk

Do trời mưa to, một nhóm khoảng 6 người liền chạy đến chui vào gầm một chiếc xe máy kéo đang đậu gần đó để đợi chở sắn trú mưa.

Trong lúc nhóm người này đang trú mưa dưới gầm xe máy kéo thì bất ngờ tài xế điều khiển cho xe di chuyển. Thấy vậy, 4 người trong nhóm đã may mắn chạy ra ngoài thoát chết, 2 người còn lại chạy không kịp nên đã bị xe máy kéo cán tử vong tại chỗ.

Theo một số nhân chứng cho biết, có thể trong lúc trời mưa, tài xe xe máy kéo đã lên ngồi sẵn trước trong cabin nhưng không phát hiện nhóm người chui vào gầm trú mưa nên đã điều khiển cho xe di chuyển.

Theo lãnh đạo UBND xã Cư M'lan, khu vực xảy ra vụ tai nạn nằm khá xa trung tâm xã. Trong 2 người tử vong, 1 người sinh sống trên địa bàn thôn 7, xã Cư M'lan, còn 1 người ở xã Cư Kbang, huyện Ea Súp.

"Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, các đơn vị chức năng lập tức vào hiện trường để điều tra, làm rõ. Hiện công tác khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành", lãnh đạo này cho biết.