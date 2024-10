Mưa lớn do ảnh hưởng bão Trami, Đắk Lắk khẩn cấp di dời người dân vùng sạt lở

Mưa lớn do ảnh hưởng bão Trami, Đắk Lắk khẩn cấp di dời người dân vùng sạt lở Mưa lớn do ảnh hưởng bão Trami, Đắk Lắk khẩn cấp di dời người dân vùng sạt lở

Do ảnh hưởng của bão số 6 (cơn bão TRAMI), huyện M'Đrắk (Đắk Lắk) đã xảy ra mưa lớn kéo dài, dẫn đến sạt lở đất ở nhiều khu vực. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã khẩn cấp di dời 4 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do bão TRAMI.