Ngày 5/10, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Một trong bốn đối tượng bị khởi tố trong vụ hai nhóm đối tượng đánh nhau giữa đường phố ở Quảng Trị. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào chiều 21/9, tại khu vực đường Lê Hồng Phong (khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), xuất hiện 2 nhóm đối tượng có hung khí xô xát, ẩu đả gây náo loạn.

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Lao bảo đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa tiến hành xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 20/9, tại quán karaoke T.V ở khóm (Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo), đã xảy ra mâu thuẫn giữa N.T.H.T với H.T.N (nhân viên quán karaoke). Xuất phát từ mâu thuẫn trên, vào ngày hôm sau, 2 nhóm đối tượng là nam giới cầm hung khí, rượt đuổi, đánh nhau.

Việc Công an huyện Hướng Hoá và lực lượng liên quan nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ hai nhóm đối tượng đánh nhau giữa đường phố ở Quảng Trị được nhân dân địa phương ủng hộ, tin tưởng. Ảnh: CACC.

Vụ việc khiến đối tượng Đỗ Thiên Vũ (34 tuổi, trú tại thôn Yên Thuận, xã Tân Long, Hướng Hóa) bị thương tích vùng đầu; Tạ Văn Thắng (47 tuổi, trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, tạm trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo) bị thương tích ở đầu, mặt, chân, tay.

Hiện nay, Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Trần Văn Thức (36 tuổi) và Trần Văn Thông (46 tuổi, cùng trú tại khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo); Đỗ Thiên Vũ, Tạ Văn Thắng về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.