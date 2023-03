Hải Phòng: 4 người đi bắt cá, 1 người chết vì điện giật

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng, vào hồi 23h15 ngày 25/3, lãnh đạo UBND xã Hồng Thái nhận được thông tin của Trạm y tế xã có nạn nhân bị chết do điện giật.

Theo đó, khoảng 20h30, ngày 25/3, anh Giàng Mý Sáng (SN 1999, trú tại Lỗ Thắng 1, Thái An, Quản Bạ, Hà Giang) đến nhà trọ của gia đình ông Phạm Văn Bính (địa chỉ tại Hòa Bình, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng) chơi. Sau đó, anh Sáng cùng với 3 người khác là Vàng Hồ Dũng (SN 1999, trú tại Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang), Sùng Minh Sơn (SN 1990, trú tại Lủng Tán, Quản Bạ, Hà Giang) và Sùng Mí Chính (SN 1995, trú tại Hợp Tiến, Lủng Tán, Quản Bạ, Hà Giang) rủ nhau đi ra đồng bắt cá. Cả 4 người đi 2 xe máy và mang theo đèn pin, dao ra khu vực cánh đồng thôn Đào Yêu, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng.

Ảnh minh hoạ

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh Giàng Mý Sáng cùng cả nhóm bắt cá đến thửa ruộng do ông Phạm Văn Công (SN 1969, trú tại xã Đào Yêu, Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng) thì bất ngờ anh Giàng Mý Sáng mắc vào dây điện (loại dây điện dùng để bẫy chuột) bị giật dẫn đến bất tỉnh.

Những người đi cùng thấy vậy đã đưa anh Giàng Mý Sáng đến Trạm y tế xã Hồng Thái để cấp cứu. Tại Trạm y tế xã Hồng Thái xác định anh Giàng Mý Sáng đã tử vong trước khi đến trạm.

Sau khi tiếp nhận báo cáo của địa phương, Phòng cảnh sát hình sự, Viện kiểm sát thành phố, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện, Viện kiểm sát huyện An Dương đã cử cán bộ đến hiện trường tiến hành kiểm tra và xác minh nguyên nhân tử vong.

Kết quả ban đầu được biết, thửa ruộng do ông Phạm Văn Công sử dụng là mượn của các hộ thuộc thôn Đào Yêu để trồng lúa. Trong quá trình trồng trọt, ông Công có dòng dây điện từ nhà ra đồng nhằm mục đích bẫy chuột. Khoảng 19h00' ngày 25/3 ông Công có cắm điện để bẫy chuột thì dẫn đến sự việc trên.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, UBND xã chỉ đạo Công an xã tiếp tục phối hợp Công an huyện An Dương, Công an thành phố thực hiện các bước theo quy trình của pháp luật.

Hiện Công an huyện An Dương đang điều tra vụ việc.