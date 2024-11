Hải Phòng có 97 xã nông thôn mới nâng cao, 61 xã nông thôn mới kiểu mẫu

UBND thành phố Hải Phòng vừa họp triển khai một số nội dung thuộc Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2024, Hải Phòng phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trình Bộ NN&PTNT thẩm định huyện đạt chuẩn NTM nâng cao cho 4 huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão và Kiến Thụy. Thời gian qua, Sở NN&PTNT đã chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai các trình tự, thủ tục đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Tính đến hết tháng 6/2024, 4 huyện trên đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở NN&PTNT và các Sở, ngành thành phố để thực hiện thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách.

Đến nay, có 2 huyện là Tiên Lãng và An Lão đã nhận được đủ các báo cáo thẩm tra của các sở, ngành thành phố đánh giá đạt tiêu chí. Đối chiếu với quy định, huyện Tiên Lãng đã đủ điều kiện đề nghị UBND thành phố tổ chức họp thảo luận, bỏ phiếu để đề nghị Trung ương xét, công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Tính đến hết tháng 10/2024, Hải Phòng có tổng cộng 97 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, 61 xã NTM kiểu mẫu.

Đối với xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, năm 2024, Hải phòng phấn đấu có thêm 53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 44 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tính đến hết tháng 6/2024, thành phố đã hoàn thành công nhận thêm 5 xã NTM nâng cao, 6 xã NTM kiểu mẫu. Vừa qua, có 33 xã đã gửi hồ sơ xét, công nhận NTM nâng cao; 23 xã đã gửi hồ sơ xét, công nhận NTM kiểu mẫu để các sở, ngành thành phố thẩm định. Còn lại 25 xã nâng cao, 15 xã kiểu mẫu, các huyện đang triển khai các trình tự, thủ tục cấp huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và 100% số phiếu đã đồng ý đề nghị xét, công nhận huyện Tiên Lãng đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024 và 8 xã (2 xã thuộc huyện An Dương, 6 xã thuộc huyện An Lão) đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 7 xã thuộc huyện An Lão đạt xã NTM kiểu mẫu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng có tổng cộng 97 xã NTM nâng cao, 61 xã NTM kiểu mẫu. Theo kết hoạch, từ nay đến cuối năm, thành phố cần tiếp tục thực hiện xét, công nhận 40 xã NTM nâng cao, 31 xã NTM kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng huyện Tiên Lãng và 15 xã thuộc 2 huyện An Dương và An Lão được xét công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao và xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt này. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, theo đúng lộ trình đề ra trong năm 2024. Riêng đối với huyện Bạch Long Vĩ xét công nhận huyện NTM theo Bộ tiêu chí đặc thù và 3 huyện gồm An Lão, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.