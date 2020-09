Hải Phòng: Còn nhiều cọc sắt chôn trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Ngày 17/9, TP.Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, tháo dỡ các cọc sắt được chôn trên vỉa hè ở các quận, huyện.

Theo đó, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện rà soát, tháo dỡ các cột sắt không đảm bảo an toàn, có kết cấu sắc nhọn, ảnh hưởng về tầm nhìn, vị trí lắp đặt không phù hợp… Các địa phương thực hiện việc tuyên truyền phục vụ các hoạt động của thành phố phải theo đúng quy định. Việc chôn cọc sắt để treo băng zôn phải được Sở GTVT chấp thuận, đảm bảo không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, kết thúc đợt tuyên truyền phải kịp thời thu hồi, tháo dỡ để đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan đô thị.

Hàng trăm cọc sắt còn tồn tại ở đường Hàng Kênh và Tô Hiệu (quận Lê Chân) chưa được tháo dỡ.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, UBND các quận, huyện cùng các cơ quan liên quan thống nhất quy cách, kết cấu, khoảng cách, vị trí lắp đặt khung treo để đảm bảo an toàn, mỹ quan và hiệu quả cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương huy động xã hội hóa. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo và thực hiện nghiêm theo quy định của thành phố.

Cũng theo văn bản của TP.Hải Phòng, thời gian qua, hệ thống các cột treo băng zôn dọc và cờ đuôi nheo lắp đặt trên vỉa hè để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị và cổ động trực quan của các địa phương được huy động 100% nguồn kinh phí xã hội hóa đã giảm được áp lực cho ngân sách trong công tác tuyên truyền, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đồng thời khắc phục được việc treo băng zôn, cờ trên cây xanh, cột điện và treo ngang đường giao thông vi phạm Luật quảng cáo…

Tuy nhiên, tại một số địa phương việc lắp dựng cột chưa đúng quy chuẩn, thiếu sự kiểm soát đã làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu đường hè. Việc lắp đặt thêm những kết cấu cột sắt trên hè với mật độ dày tại những nơi dân cư đông đúc, nhà mặt đường san sát, lưu lượng người tham gia giao thông đông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Thêm vào đó, tại một số nơi, nhiều cột bị gẫy hỏng, chưa được xử lý kịp thời, khoảng cách, kiểu dáng, chất liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật không đồng nhất gây mất an toàn cho người đi đường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…

Sáng 18/9, theo quan sát của PV Dân Việt, hiện tại còn nhiều cọc sắt chôn trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở hai quận trung tâm TP.Hải Phòng là Lê Chân và Hồng Bàng chưa được tháo dỡ.

Cụ thể, ở quận Lê Chân, 16 tuyến phố đường như Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiệu, Mê Linh, Hồ Sen, Hoàng Minh Thảo, Chợ Hàng, Cát Cụt... vẫn còn các cọc sắt, khung sắt chôn trên vỉa hè, thanh ngang của khung sắt chìa ra đường tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tương tự, ở quận Hồng Bàng, 17 tuyến đường như: Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Đại Hành, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Bạch Đằng … vẫn còn các cọc sắt chôn trên vỉa hè.

Theo thống kê của Sở GTVT Hải Phòng, còn hàng nghìn cọc sắt được chôn trên vỉa hè chưa được các quận, huyện tháo dỡ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, hàng loạt cọc sắt có thanh ngang được chôn dày đặc ở một số tuyến phố chính của quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) gây nguy hiểm cho người đi đường khiến người dân hết sức lo ngại khi tham gia giao thông.

Một người dân sống ở đường Cầu Đất phản ánh, việc chôn những chiếc cọc sắt này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một số cọc sắt có thanh ngang chôn khá sát mép với lòng đường.

"Những cọc sắt có thanh ngang dài ở dưới, chôn sát với lòng đường, nếu rủi, có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, người tham gia giao thông ngã vào không biết hậu quả sẽ như thế nào", người dân này cho biết.

Cũng theo phản ánh của người dân, khi UBND phường Cầu Đất tổ chức chôn những chiếc cọc sắt trên, một số người dân đã có ý kiến về những bất cập trong việc chôn cọc sắt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhưng việc chôn cọc vẫn được tiến hành.

Ngay sau đó, UBND TP.Hải Phòng có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, cùng Sở GTVT kiểm tra, xác minh, làm rõ việc chôn cọc sắt dày đặc trên phố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.