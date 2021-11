Hải Phòng: Công an "dẹp loạn" nhiều sòng bạc lộ thiên sau phản ánh của Dân Việt

Liên quan đến vụ việc hàng chục nhóm người ngang nhiên biến một phần công viên hồ An Biên thuộc các phường Lạch Tray, Lê Lợi (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thành nơi đánh bạc ăn tiền giữa thanh thiên bạch nhật mà báo Dân Việt đã phản ánh, ngày 12/11, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa bắt và xử lý nhiều đối tượng về hành vi đánh bạc tại đây.

Hàng ngày, tại công viên hồ An Biên có hàng chục nhóm người đánh bạc dưới hình thức đánh bài "ù" ăn tiền. Ảnh: PV

Theo đó, vào 10h ngày 29/10, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp Công an phường Lạch Tray và phường Lê Lợi đã bắt giữ hai đối tượng là Trần Thị Hà, sinh 1969, ở phường Hải Thành, quận Dương Kinh và V.Đ.T, sinh 1982, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, về hành vi đánh bạc. Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố đối với Trần Thị Hà về tội đánh bạc và xử phạt hành chính đối với V.Đ.T.

Tiếp theo, khoảng 13h ngày 30/10, cũng tại khu vực hồ An Biên, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã phát hiện ba đối tượng là N.T.B, sinh 1962, ở số 8/213 Đông Khê, quận Ngô Quyền; P.T.B.H., sinh 1967, ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền; N.T.H, sinh 1958, ở phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, có hành vi đánh bạc. Sau đó, Công an quận Ngô Quyền đã tiến hành xử phạt hành chính ba đối tượng nói trên.

Những người tham gia đánh bài ăn tiền ở đây thường tụ tập đánh bài từ 13 giờ hàng ngày đến tối muộn mới về. Ảnh: PV

Sáng ngày 12/11, trao đổi với PV báo Dân Việt, một lãnh đạo Công an phường Lạch Tray cho biết, ngay sau nhận được thông tin từ báo chí về việc xuất hiện nhiều nhóm người ngang nhiên biến công viên thành nơi "sát phạt" ăn tiền, cơ quan Công an đã bắt và xử lý nhiều đối tượng về hành vi đánh bạc tại công viên hồ An Biên, trong đó Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố đối với Trần Thị Hà về tội đánh bạc .

Nhiều tờ tiền polyme có mệnh giá khác nhau mà người chơi trả cho nhau sau mỗi ván thắng thua. Ảnh: PV

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, hàng ngày có hàng chục nhóm người ngang nhiên biến một phần công viên hồ An Biên thuộc các phường Lạch Tray, Lê Lợi (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thành nơi đánh bạc ăn tiền giữa thanh thiên bạch nhật.

Tại đây, hàng ngày có khoảng 60 đến 70 người tụ tập thành nhiều nhóm, nhiều bàn để đánh bạc dưới hình thức đánh bài "ù" ăn tiền. Trên mỗi bàn đánh "ù" có nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau.

Theo quan sát của PV, trên khoảng đất của công viên hồ An Biên, nhiều nhóm người đang đánh bài ăn tiền. Họ công khai đánh bài và trả tiền sau mỗi ván thắng thua bằng tiền mặt với nhiều mệnh giá tiền khác nhau mà không sợ bị công an sở tại kiểm tra.

Theo ghi nhận của PV, số tiền người chơi trả cho nhau sau mỗi ván thắng thua khác nhau tùy theo sự giao hẹn của người chơi. Mỗi ván thắng thua, tổng số tiền người chơi phải trả cho nhau từ vài chục nghìn đồng, đến trăm nghìn đồng. Những tờ tiền có mệnh giá 10 nghìn đồng, 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng được người chơi trả cho nhau và đặt ngay dưới chiếu bài.

Sau khi báo Dân Việt có bài phản ánh về sự việc trên, UBND TP.Hải Phòng đã có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra, xác minh nội dung thông tin mà báo Dân Việt phản ánh.

Công văn chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. ảnh PV

Công văn của UBND TP.Hải Phòng nêu rõ, ngày 29/10, báo điện tử Dân Việt đăng tải bài viết: "Hải Phòng: Nhiều nhóm người ngang nhiên biến công viên thành nơi "sát phạt" ăn tiền". Về việc này, UBND TP.Hải Phòng giao UBND quận Ngô Quyền chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung báo nêu, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định, báo cáo UBND TP.Hải Phòng kết quả thực hiện.