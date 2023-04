Hải Phòng: Công bố 153 cơ sở bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm phòng cháy chữa cháy

Theo Công an thành phố Hải Phòng Thực hiện Kế hoạch số 18 ngày 14/01/2023 của Bộ Công an; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 262 ngày 22/2/2023 của Công an thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy. ảnh CAHP

Trong đó có nội dung công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

Danh sách 153 cơ sở bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm phòng cháy chữa cháy. ảnh Nguyễn Đại

Theo đó Công an thành phố thông báo danh sách 153 cơ sở bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn thành phố từ ngày 1/1/2023 đến ngày 15/3/2023 (có danh sách kèm theo).