Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của các trường hợp F1 liên quan ca bệnh là nhân viên New KTV

Liên quan đến 2 trường hợp BN số 3051 và số 3094 từ Hải Dương đã lưu trú tại Hải Phòng (trong đó có nhân viên phục vụ tại quán karaoke New KTV), ngày 7/5, sau khi nhận được điều tra bổ sung của CDC Hải Dương, các địa phương đã khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần tại các địa điểm Khách sạn Tường Vy 2 (Ngô Quyền) có 39 mẫu đã âm tính, Quán Karaoke New KTV (Hải An) có 48 mẫu đã âm tính;



Đến 17h ngày 8/5, cơ quan chức năng đã quản lý được 13 trường hợp F1 (tại quận Hải An 11 trường hợp, quận Lê Chân 1 trường hợp, huyện Thủy Nguyên 1 trường hợp), đưa đi cách ly tập trung và lấy 13 mẫu xét nghiệm. Kết quả 13 mẫu âm tính. Tổng số F2 là 23 người. Các địa phương vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện phun khử khuẩn, phong tỏa các địa điểm F0 đã đi qua, đã lưu trú.

Ngày 8/5, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy vết tại địa điểm ngân hàng MB (Ngô Quyền). Ngành Y tế đã thông báo cho người dân đến các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân này thực hiện khai báo với cơ quan y tế địa phương.

Cơ sở kinh doanh karaoke KTV bị phong tỏa do có nhân viên nhiễm Covid-19.

Liên quan đến ca bệnh mang mã số 3210 (BN 3210), 54 tuổi, địa chỉ tại Khu 6 (Lộc Trù), xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng là người chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội (hiện tại bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2), đến 17h ngày 8/5, huyện Tiên Lãng đã điều tra truy vết được 64 F1, đưa đi cách ly tập trung 55 người, cách ly tại nhà 9 người, lấy mẫu làm xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn, khoanh vùng cách ly y tế gia đình bệnh nhân và các nhà xung quanh, các điểm mà F0 đã đi qua. Lập 2 chốt kiểm soát tại xã Tiên Thắng, rào chắn 3 điểm tiếp giáp với các thôn xã lân cận.

Liên quan đến một nhà thuốc trên đường Cát Dài, quận Lê Chân đã phong tỏa, lập danh sách 20 người có liên quan, thực hiện cách ly tại nhà, lấy 20 mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã truy vết 5 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 7/5 đều âm tính. Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, khu vực cổng và phòng khám khoa Bệnh nhiệt đới. Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, tổng số 1470 mẫu, kết quả: 796 mẫu âm tính, 674 mẫu chờ kết quả; lấy mẫu 192 bệnh nhân thuộc các khoa Bệnh nhiệt đới, HSTC, Hô hấp, Thận nhân tạo, kết quả 192 mẫu âm tính.

Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 (Ảnh ANHP)

Liên quan BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội), có 2 trường hợp người Hải Phòng nhiễm bệnh đang điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hải Phòng đã truy vết phát hiện tổng số 35 trường hợp F1 của 2 bệnh nhân, đã đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính. Các lực lượng chức năng đã truy vết, quản lý giám sát chặt chẽ 403 trường hợp F2.

Trên địa bàn thành phố có 10 bệnh nhân của BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 2 người đã được đưa đi cách ly tập trung, 8 người thực hiện cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm đều âm tính. Các trường hợp liên quan khác (như người nhà chăm sóc, thăm người bệnh) liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, toàn thành phố đã quản lý, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 19 trường hợp (Tiên Lãng: 6, Lê Chân: 4, Kiến Thụy: 2, Dương Kinh: 2, Hải An: 2, Hồng Bàng: 1, Thủy Nguyên: 1, An Lão: 1); kết quả 19 mẫu đều âm tính.

Liên quan Bệnh viện K Trung ương, tính đến 17h ngày 8/5, toàn thành phố có 1 trường hợp tiếp xúc gần với BN 3210 (Tiên Lãng), kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 8/5 âm tính. Có 902 trường hợp bệnh nhân, người nhà chăm sóc đã được quản lý, giám sát y tế.