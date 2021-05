Hải Phòng: Phong tỏa quán karaoke Olala vì bệnh nhân Covid-19 từng đến hát

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND quận Kiến An cho biết, địa phương đã lập chốt, phong tỏa quán karaoke Olala địa chỉ tại đường An Sinh khu Đô thị Cựu Viên, Kiến An, Hải Phòng. Đây là địa điểm anh P.V.H (40 tuổi) là bệnh nhân Covid -19 đã từng tới đây hát.

Ca bệnh này liên quan đến lây nhiễm từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. UBND quận Kiến An đang phối hợp với lực lượng liên ngành rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, nhân viên quán hát.

Cơ sở karaoke Olala tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An đã bị phong tỏa do có bệnh nhân Covid-19 đến hát.

Thông tin từ UBND phường Bắc Sơn (quận Kiến An, TP.Hải Phòng) cho biết, khoảng 14h ngày 30/4, ông P.V.H cùng nhóm bạn 8-9 người (cả nam, nữ) đến quán karaoke Olala, sử dụng phòng hát 8888 trên tầng 3. Qua điều tra, truy vết, UBND phường Bắc Sơn bước đầu xác định có hơn 10 người bao gồm chủ quán, nhân viên quán karaoke Olala tiếp xúc với nhóm khách.

Trong đó, bà N.T.L (SN 1979, trú phường Quán Trữ, quận Kiến An) là chủ quán hát và ông V.H.H (SN 1979, chồng bà N.T.L), 9 nữ nhân viên hát cùng phòng 8888, gồm: L. (SN 1989, quê Lào Cai), V.T.M (SN 1992), V.T.N (SN1999, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), N.T.H (SN 1982, quê huyện Vĩnh Bảo); các nữ tiếp viên: H.T (SN 1989); C (SN 1998); V.T.H (SN 1996); N.(SN 1988); N.N.T (SN 1991) cùng trú tại các phường thuộc quận Kiến An.

Ngoài ra, UBND phường Bắc Sơn cũng xác định có 2 nhân viên phục vụ bưng bê và một bảo vệ khác làm việc trong thời gian nhóm anh P.V.H tới hát. Hiện toàn bộ số ngươi tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm.



Thành phố chỉ đạo dừng hoạt động các vườn hoa, công viên, các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf; các khu du lịch, các điểm vui chơi, giải trí.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng nay (9/5), Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo nâng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất, dừng nhiều hoạt động tập trung đông người.

Theo đó, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung toàn bộ lực lượng, khẩn trương truy vết, thống kê các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca dương tính, nghi nhiễm. Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Thành phố yêu cầu dừng hoạt động các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, các vườn hoa, công viên và các hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh, các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf; các khu du lịch, các điểm vui chơi, giải trí.

Chỉ thị của Thành phố chỉ đạo khẩn trương mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị bảo hộ, vật tư, hóa chất kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch, vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch; rà soát, củng cố năng lực tiếp nhận, điều trị của các cơ sở y tế và các khu vực cách ly y tế tập trung; chuẩn bị ngay các điều kiện để sẵn sàng thành lập các bệnh viện dã chiến ứng phó với tình huống dịch bệnh bùng phát, lan rộng.