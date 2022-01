Hải Phòng: Đình chỉ dạy học cô giáo dùng thước đánh học sinh lớp 1

Trong tiết 3, môn Tiếng Việt, do không tập trung học, một học sinh lớp 1A2, Trường Tiểu học Đồng Thái, huyện An Dương đã bị cô giáo Nguyễn Thị Yến - giáo viên chủ nhiệm dùng thước kẻ đánh vào bắp tay gây nên những vết tím trên da. Lãnh đạo huyện An Dương yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với vi phạm của cô giáo.

Trường Tiểu học Đồng Thái.

Chiều 2/1/2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một học sinh lớp 1A2, Trường Tiểu học Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng bị cô giáo đánh tím cánh tay. Ngay khi nhận được phản ánh, Phòng GD&ĐT huyện An Dương đã xác minh và làm rõ.

Cụ thể, vào chiều 30/12/2021, trong tiết 3, môn Tiếng Việt, lớp 1A2, cô giáo Nguyễn Thị Yến hướng dẫn học sinh luyện viết cỡ chữ nhỏ vào vở, thấy em Nguyễn Minh Tr không tập trung, nói chuyện và làm việc riêng.

Dù nhắc nhở nhiều lần nhưng em Tr vẫn không tập trung, trong lúc nóng giận, thiếu kiềm chế, cô Yến đã dùng thước kẻ đánh vào phần mềm bắp tay của em Tr. Lúc đó, em Tr không có biểu hiện gì nên cả lớp vẫn tiếp tục học bài.

Cuối buổi học, cô Yến chủ động gặp phụ huynh của học sinh trao đổi về tình hình học tập và có nói đã đánh em Tr để nhắc nhở em tập trung. Cô Yến nhận lỗi về hành động của mình và mong phụ huynh chia sẻ, thông cảm cho việc thiếu bình tĩnh của mình. Nhưng cô Yến không báo cáo sự việc tới Ban giám hiệu nhà trường.

Tuy nhiên, đến chiều 1/1, bà nội và mẹ của em Tr có đến nhà gặp cô giáo Yến để trao đổi về sự việc. Trong khi lời qua tiếng lại giữa 2 bên có sự không hiểu nhau, dẫn đến chiều 2/1, cô của em Tr đã đăng thông tin trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, đại diện Ban giám hiệu, Công đoàn Trường Tiểu học Đồng Thái và cô Yến có đến gia đình em Tr thăm sức khỏe của em và gửi lời xin lỗi. Gia đình thông cảm cho hành động của cô Yến và học sinh Tr vẫn đi học bình thường.

Trước sự việc trên, UBND huyện An Dương yêu cầu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý thực hiện quy chế, nội quy của nhà trường trong việc giáo dục và đào tạo học sinh; tuân thủ nghiêm quy chuẩn, đạo đức nhà giáo.

UBND huyện An Dương yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với vi phạm của cô giáo Yến trong công tác giáo dục và đào tạo. Báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện trước ngày 15/1/2022.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Thái - cho biết, ngay khi nhận được thông tin về sự việc, đêm tối ngày 2/1 nhà trường đã họp Chi bộ, Hội đồng trường yêu cầu cô Yến tường trình về sự việc. Quan điểm của nhà trường là không bao che cho việc làm sai trái của giáo viên. Cô Yến phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm, kiểm điểm bản thân. Nhà trường tạm đình chỉ công tác với cô Yến một tuần.

Hiện, nhà trường đã báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên về hình thức xử lý với cô Yến, bà Thủy cho hay.