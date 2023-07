Hải Phòng: Đột kích quán karaoke phát hiện 25 người dương tính với ma túy

Sáng 11/7, theo thông tin từ Công an Hải Phòng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương gồm: Công an quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP, triển khai lực lượng tiến hành triệt xóa ổ nhóm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Thiên Ân 2, ở thôn Quế Lâm, xã Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Quán karaoke Thiên Ân 2

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tiến hành kiểm tra thì quản lý quán karaoke Thiên Ân 2 đã có hành vi chống đối bằng cách chốt cửa, xóa dấu vết, cản trở việc bắt giữ các đối tượng, tạo điều kiện cho khách hát và nhân viên quán bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng đưa các đối tượng về để kiểm tra.

Theo đó, tại thời điểm lực lượng công an đột kích, trong quán có 4 phòng hát đang hoạt động với 37 người, gồm 19 nam, 18 nữ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1,24 gam Ketamine và các đồ vật, chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của ổ nhóm trên. Kết quả kiểm tra 37 đối tượng có mặt tại quán nêu trên phát hiện 25/37 đối tượng dương tính với chất ma túy (trong đó có 12 khách và 13 nhân viên).

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng; trong đó tạm giữ 10 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 7 đối tượng về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.