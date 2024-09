Hải Phòng: Hàng vạn người tham dự Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024

Từ sáng sớm ngày 21/9, rất đông người dân, du khách đã đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, đón xem Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn năm 2024.

Khai mạc lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024. Ảnh ND.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) nên Lễ hội năm nay được UBND quận Đồ Sơn lùi ngày tổ chức (từ 11/9/2024, tức 9/8 âm lịch sang ngày 21/9/2024, tức ngày 19/8 âm lịch).

Để đảm bảo Lễ hội diễn ra thành công, quận Đồ Sơn đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC cho Nhân dân, du khách tham dự Lễ hội và công tác kiểm soát lượng khách vào sân xem Hội đảm bảo văn minh, an toàn.

Đồng thời, Ban tổ chức Lễ hội quận còn lắp dựng, gia cố chắc chắn sân bãi để đảm bảo an toàn với các lớp hàng rào bằng hệ thống cọc bê tông và lưới B40. Phía Bắc và phía Nam sân vận động được bố trí 2 cổng thoát trâu bằng các cọc sắt gắn các lốp ô tô, ở giữa sân bố trí 2 cửa thoát hiểm cho các lực lượng phục vụ trong sân.

Hàng vạn người đến từ TP.Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành khác về xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024.. Ảnh ND.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ sáng sớm, hàng vạn du khách đã đổ về Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham dự lễ hội chọi trâu năm 2024. Dù lễ hội chọi trâu Đồ Sơn chính thức bắt đầu lúc 7h30 sáng nay (21/9), nhưng từ 4h, dòng người đã đổ về sân vận động trung tâm quận. Nhiều người dân ở xa đã về Đồ Sơn thuê khách sạn từ hôm qua để tránh tình trạng đường tắc.

Một cặp đấu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024. Ảnh ND.

Tham dự lễ hội năm nay có 16 "ông trâu" đến từ 6 phường trên địa bàn quận; trong đó 3 trâu có trọng lượng ước 1,2 tấn.