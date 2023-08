Hải Phòng: Huyện An Dương khẳng định không chỉ đạo cưỡng chế và phá "nhầm" nhà dân

Theo đó, phục vụ cho Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng- Máng Nước- Quốc lộ 5 tại xã An Đồng, UBND huyện An Dương, Tp.Hải Phòng thu hồi đất của 3 tổ chức, 138 hộ dân.

Trong suốt quá trình tiến hành giải phóng mặt bằng của dự án này, đến nay, UBND huyện An Dương chưa ban hành bất cứ quyết định cưỡng chế nào.

Ngày 13/7/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương ký hợp đồng với Công ty CP thương mại Nam Sông Cấm thực hiện việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TP.

Ngày 10/8/2023, Công ty CP thương mại Nam Sông Cấm tiến hành tháo dỡ công trình của 4 hộ dân đã chấp thuận phương án, nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Trong khu vực này, ngoài 4 hộ kể trên, còn có hộ của bà Phạm Thu Trang chưa đồng ý phương án giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình tháo dỡ công trình của 4 hộ dân kể trên, khi thi công tháo dỡ biển quảng cáo cỡ lớn, kết cấu phức tạp đã đổ sập vào phần mái công trình trên diện tích đất của bà Phạm Thu Trang gây hư hỏng, không phải "tháo dỡ nhầm".

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện An Dương yêu cầu Công ty CP thương mại Nam Sông Cấm dừng ngay việc tháo dỡ các công trình, đồng thời, chỉ đạo Công an huyện An Dương xác minh, điều tra vụ việc.