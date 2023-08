Nội dung thư khen nêu, ngày 14/8, tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội xảy ra vụ án bắt cóc một trẻ em để tống tiền với tính chất manh động, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: BCA

Với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao độ, Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến 5 giờ ngày 15/8, đã bắt giữ được thủ phạm, giải cứu an toàn cháu bé, thu giữ 1 xe ô tô, 1 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác.

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương về bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn thủ đô, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, mang ý nghĩa thiết thực đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương thành tích trên. Thứ trưởng đề nghị Công an TP.Hà Nội khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Chiều 15/8, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền, xảy ra tại quận Long Biên, Hà Nội. Theo Công an TP.Hà Nội, vụ án xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 14/8. Thời điểm trên, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng (Long Biên) về nội dung: Chị H nhận được cuộc điện thoại báo con trai đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Công an TP.Hà Nội và các lực lượng triển khai cuộc giải cứu cháu bé với yêu cầu và mục tiêu cao nhất, đó là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé, người thân, lực lượng chức năng và giải cứu thành công cháu bé. Sau gần 10 giờ, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và bằng sự quyết tâm, mưu trí, quyết liệt và nhanh chóng của Ban Chuyên án, đến khoảng 5 giờ ngày 15/8 lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992; nơi cư trú: Thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm an toàn...