Hải Phòng: Khách thập phương nô nức dự lễ hội khai bút đầu Xuân tại Khu di tích đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lễ khai bút Xuân Ất Tỵ 2025 là hoạt động chào mừng Xuân mới, tôn vinh đạo học, truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, lưu giữ nét đẹp văn hoá, truyền thống hiếu học, răn dạy cho con cháu đời sau tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học của các thế hệ cha ông đi trước, khuyến khích tinh thần hiếu học của người dân Hải Phòng.

Các cháu học sinh tham gia trong lễ khai bút đầu Xuân 2025 tại khu tưởng niệm đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng trong dịp đầu Xuân 2025. Ảnh: PV.

Mở đầu là Lễ rước bút, nghiên của 24 học sinh khối 12 khiêng kiệu rước Bút, rước Nghiên mực và rước nước từ Tháp bút Kình Thiên và Nghiên thiên tạo về quảng trường di tích Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lễ dâng hương, tưởng nhớ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - nhà thơ, nhà văn lớn, danh nhân văn hóa dân tộc. Những giáo viên và gần 200 học sinh tiêu biểu, xuất sắc ở các bậc học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã viết những lời ước nguyện, mong muốn trong năm mới vào sổ khai bút.

Cô giáo Hà Thị Kim Anh – Hiệu Trưởng trường Tiểu học Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng phấn khởi cho biết, cứ đầu xuân năm mới là khách thập phương lại nô nức tìm về khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) để chiêm bái, cầu may, cầu tài lộc. Các cháu học sinh khắp thành phố cũng tìm về dâng hương nơi đây cầu mong việc học hành, thi cử được may mắn, đỗ đạt…

Clip khai bút đầu Xuân tại Vĩnh Bảo. PV: Thu Thuỷ thực hiện.

Cũng trong ngày hội khai bút, nhiều người dân đến đây với sự bày tỏ lòng tôn kính đối với ân đức của bậc thánh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm - người đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục nước nhà.

Chị Nguyễn Thị Mai – người dân huyện Vĩnh Bảo chia sẻ, mỗi lần đến đây chị lại thấy trong lòng nhiều xốn xang khó tả. Trong tâm thức của chị Mai, người dân huyện Vĩnh Bảo cũng như nhân dân cả nước, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là tấm gương sáng cho mọi thời đại được người đời tôn kính

Gia đình chị Mai cứ mỗi năm một lần, vào dịp đầu năm mới, chị lại đưa cả gia đình về quê Vĩnh Bảo chúc tết họ hàng, người thân và không quên đến nơi thờ đền trạng quê nhà.

Hình ảnh du khách đến đền trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng trong dịp đầu Xuân 2025. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Văn Tái - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thông tin, lượng khách về chiêm bái tại Đền năm nay cao hơn năm trước. Tính từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, có khoảng trên 6 vạn khách tham quan. Ngày mùng 5 Tết, lượng khách đã tăng đột biến trong ngày Lễ hội khai bút tại Khu di tích.

Đây cũng là dịp tuyên truyền quảng bá các giá trị của Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân Văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đồng thời, giới thiệu các loại hình nghệ thuật văn hóa trong đó có nghệ thuật viết thư pháp đến nhân dân, du khách thập phương trong và ngoài thành phố. Qua đó, khơi dậy, hun đúc niềm tự hào dân tộc, xây dựng trí tuệ con người Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ khai bút đầu Xuân, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho các em học sinh cùng các thầy cô giáo yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu viết thư pháp được thể hiện khả năng của mình; đồng thời gửi gắm ước nguyện về những điều may mắn, trọn vẹn, nhắc nhở mỗi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh toàn thành phố Hải Phòng nói chung, huyện Vĩnh Bảo nói riêng hướng đến những điều tốt đẹp để phấn đấu trong cuộc sống và học tập.

Niềm vui được tặng chữ Thư Pháp đầu xuân của các runner tại đồi Thiên Văn, quận Kiến An, TP Hải Phòng

Cũng trong ngày 2/2/2025, PV Dân Việt đã ghi nhận một số hình ảnh tại đồi Thiên Văn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, địa điểm thu hút rất nhiều người yêu thể dục thể thao, yêu chạy bộ, du Xuân tại đồi Thiên Văn được tặng chữ Thư Pháp miễn phí. Anh Phạm Phương cùng một số thành viên của nhóm chạy bộ Tinh Thành runner (quận Kiến An, Hải Phòng) đã phát tâm, mang giấy, bút, nghiên mực, trang trí điểm khai bút đoạn ngã ba Thiên Văn Garden để khai bút đầu Xuân tặng miễn phí cho những người chạy bộ tại đồi Thiên Văn. Chị Vũ Huyền Trang cách đồi Thiên Văn chừng 2 km. Chị chia sẻ chị rất yêu nơi đây nên rất thích chạy bộ lên đồi Thiên Văn để rèn sức khoẻ và được hoà mình với thiên nhiên. Như mọi ngày, hôm nay chạy bộ sáng cùng bạn thì may mắn gặp được các anh cùng yêu chạy bộ nhưng có tài viết chữ thư pháp. Chị Trang xin chữ Thuận với mong muốn cả năm được thuận buồm, xuôi gió.