Người Hải Phòng nô nức dự lễ khai bút, viết thư pháp tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc

Lễ khai bút đầu Xuân nhằm tôn vinh cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Trạng Nguyên Lê Ích Mộc, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam, biểu dương tinh thần hiếu học của người dân Thủy Nguyên, góp phần tạo nền tảng tinh thần vững chắc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Clip: Màn biểu diễn độc đáo đánh trống khai hội, múa lân, rồng tại Lễ khai bút đầu Xuân và Hội thi viết thư pháp tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Thực hiện: Thu Thủy

Lễ hội diễn ra từ ngày 17/2 đến 24/3 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng đến 15 tháng Hai năm Giáp Thìn) với nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh như: Tổ chức vòng loại viết chữ thư pháp bằng chữ Quốc ngữ, Bảng dành cho học sinh các trường Tiểu học, THCS và khối THPT, giao lưu văn nghệ với các ca sĩ, nghệ sĩ, trường học và các xã, thị trấn.

Đến ngày 24/3 (tức ngày 15 tháng Hai năm Giáp Thìn) tổ chức chung kết Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ. Mỗi bảng thi một lượt phần thi viết chữ thư pháp tại chỗ với nội dung đề thi do Ban Tổ chức đề ra trong thời gian 30 phút. Thí sinh trình bày tự do trên các loại giấy thư pháp do Ban Tổ chức phát hành.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức dâng hương tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Ảnh: Thu Thủy

Chị Nguyễn Thanh Duyên, người dân thôn Thanh Lãng (xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) phấn khởi cho biết, đến hẹn lại về, cứ đầu xuân năm mới, tất cả giáo viên, học sinh của 3 cấp học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên lại tề tựu về khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc để tham dự Lễ khai bút đầu Xuân.

Tương truyền, trạng Nguyên Lê Ích Mộc có cách học thông minh, ông thường lấy cát đổ lên mâm xoa phẳng, dùng ngón tay viết chữ lên để đọc, ghi nhớ rồi xóa đi. Đó là cách học "nhập tâm" giúp ông nhớ lâu, hiểu kỹ. Là người con Hải Phòng, chị Duyên luôn mong các con cháu noi gương sáng đức Trạng, giữ gìn truyền thống quê hương hiếu học, thời hiển vinh đỗ đạt.

Nghi thức dâng hương tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Ảnh: Thu Thủy

Chia sẻ niềm vui trong ngày Hội đầu năm, ông Ngô Minh Tâm - Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh ( huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) cho biết, chương trình khai bút đầu xuân và Hội thi viết thư pháp tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc còn tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, mọi chương trình, kế hoạch, với mục đích gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về một năm mới hạnh phúc và thành công.

Thông qua Hội thi viết thư pháp nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho các em học sinh cùng các thầy cô giáo yêu thích nghệ thuật và có năng khiếu viết thư pháp được thể hiện khả năng của mình; đồng thời gửi gắm ước nguyện về những điều may mắn, trọn vẹn, nhắc nhở mỗi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh toàn thành phố Hải Phòng nói chung, huyện Thủy Nguyên nói riêng hướng đến những điều tốt đẹp để phấn đấu trong cuộc sống và học tập.



Niềm vui trong ngày khai bút. Ảnh: Thu Thủy

Học sinh lần lượt xếp hàng làm lễ dâng hương tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Ảnh: Thu Thủy

Đông đảo giáo viên các trường học tại huyện Thủy Nguyên, người dân và du khách tới dự Lễ khai bút đầu Xuân và Hội thi viết thư pháp tại khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Ảnh: Thu Thủy