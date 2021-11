Hải Phòng: Liên tiếp bắt và khởi tố nhiều đối tượng làm giả giấy khám sức khoẻ

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, Công an quận Kiến An vừa liên tiếp khởi tố nhiều đối tượng làm giả giấy khám sức khoẻ.

Điển hình như vụ Hoàng Văn Thắng (SN 1984, ở số 694 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân) lợi dụng mạng xã hội Facebook ngang nhiên rao bán giấy khám sức khoẻ giả của Trung tâm Y tế huyện An Dương. Là một cộng tác viên (CTV), Thắng lấy giấy khám sức khoẻ giả của người khác (chưa rõ lai lịch) bán lại cho khách có nhu cầu để kiếm lời.

Thắng ngồi nhà lướt Facebook, truy cập vào các hội, nhóm tìm kiếm việc làm xem ai có nhu cầu tìm việc thì chủ động liên hệ bán giấy khám sức khoẻ giả. Sau khi tiến hành mua qua, bán lại được khoảng 20-30 giấy khám sức khoẻ cho khách với giá 180.000 đồng/giấy, thấy có nhiều người mua nên Thắng quyết định "làm ăn lớn".

Một số tang vật liên quan vụ làm giả giấy khám sức khoẻ. Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp.

Thắng đã liên hệ, tìm mua con dấu trên mạng, đầu tư máy in để tự sản xuất giấy khám sức khoẻ giả. Thông qua các hội, nhóm tìm kiếm việc làm trên Facebook, sau vài lần giao dịch thấy an toàn, hiệu quả, Thắng quyết định chọn Nguyễn Thị Nhàn (SN 1979, ở thôn Hạ Đỗ, xã Hồng Phong, An Dương) làm CTV, bán với giá 120.000 đồng/tờ.



Thấy chồng làm ăn được, từ chỗ chuyên đi shipper giấy khám sức khoẻ giả cho chồng, Đoàn Thị Hương (vợ Thắng) đã quyết định chuyển sang làm CTV đặc biệt của Thắng. Hương lấy giấy khám sức khoẻ của chồng với giá 5.000 đồng/tờ, sau đó bán lại cho khách với giá 170.000 đồng/tờ.

Trong quá trình giao dịch, Hương từng bước mở rộng các mối quan hệ. Sau vài lần hợp tác, Hương đã đi đến thoả thuận nhận 2 đối tượng gồm: Bùi Thị Hải Yến (SN 1991, ở số 28 Lê Khắc Cẩn, Trần Thành Ngọ, Kiến An) và Phạm Thị Huyên (SN 1998, ở Hu Trì, Vinh Quang, Vĩnh Bảo) làm CTV. Hương bán lại cho 2 đối tượng trên với giá 140.000 đồng/tờ giấy khám sức khoẻ. Các CTV thì bán giá tuỳ ý cho khách (trung bình là 180.000 đồng/tờ). Đúng 7h ngày 21/7, tại ngõ 310 Lê Duẩn, Bắc Sơn, Kiến An, khi đang bán giấy khám sức khoẻ của Trung tâm Y tế huyện An Dương cho khách có nhu cầu, đối tượng Hoàng Văn Thắng đã bị tổ công tác của Đội CSĐT TP về kinh tế và chức vụ, CAQ Kiến An, bất ngờ ập đến, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 31 tờ giấy khám sức khoẻ đã được đóng dấu của bác sĩ và dấu tròn của Trung tâm Y tế huyện An Dương, 4.544.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 máy in ảnh, 11 con dấu các loại, 110.000.000 đồng, 120 tờ giấy khám sức khoẻ đã đóng dấu sẵn, 440 tờ phôi giấy khám sức khoẻ và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT – CAQ Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Xét thấy, vụ án trên có nhiều đối tượng là CTV của vợ chồng Thắng với nhiệm vụ đăng bài rao bán giấy khám sức khoẻ để tìm khách mua rồi gửi lại thông tin cho Thắng làm giả giấy tờ bán cho khách lấy tiền chênh lệch, ngay trong ngày 22/7, CAQ Kiến An đã xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh với nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu nêu trên.

Đến ngày 27/7, Cơ quan CSĐT – CAQ Kiến An đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Hoàng Văn Thắng. Ngày 2/8, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bị can bảo lãnh đối với Đoàn Thị Hương.

Căn cứ vào lời khai của vợ chồng Thắng, cơ quan CSĐT tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập chứng cứ, theo dõi, điều tra, xác định các đối tượng liên quan còn lại dựa vào số điện thoại, tài khoản Facebook do vợ chồng Thắng cung cấp.

Sau khi đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 9/8, cơ quan CSĐT – CAQ Kiến An Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhàn. Đến ngày 27/8, đơn vị tiếp tục khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi cư trú đối với 2 đối tượng còn lại là Bùi Thị Hải Yến và Phạm Thị Huyền.

Đến ngày 10/9, Cơ quan CSĐT, CAQ Kiến An đã trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự - CATP, giám định con dấu, chữ ký, chữ viết trên các tài liệu, tang vật thu giữ trong quá trình bắt quả tang đối tượng Thoa. Căn cứ vào kết quả giám định cho thấy, các giấy khám sức khoẻ, con dấu thu được từ Thoa đều là tài liệu, con dấu giả. Hành vi của Thoa đã vi phạm Khoản 2, Điều 341, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT - CAQ Kiến An, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thoa về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tiếp theo, ngày 22/9, các trinh sát, điều tra viên của đơn vị trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hoàng Lâm (SN 2001, ở thôn Cầm Hoàn, xã Thanh Sơn, Kiến Thụỵ) đang thực hiện hành vi bán giấy khám sức khoẻ giả tại số 7 Nguyễn Công Mĩ, phường Ngọc Sơn, Kiến An. Tang vật thu giữ gồm 3 giấy khám sức khoẻ của Bệnh viện Đa khoa quận Hải An, 2 dấu tròn, 1 dấu chức danh, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy, 500.000 đồng.

Qua đấu tranh, khám xét nơi ở của Lâm, lực lượng chức năng thu giữ thêm 9 dấu vuông,1 máy in màu… Tiến hành trưng cầu giám định con dấu, chữ ký, chữ viết trên các tài liệu, tang vật thu giữ trong quá trình bắt quả tang Đỗ Hoàng Lâm, kết quả cho thấy các con dấu, giấy khám sức khoẻ thu được của Lâm đều là tài liệu, con dấu giả. Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT – CAQ Kiến An, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối vói Đỗ Hoàng Lâm về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Đỗ Hoàng Lâm cùng tang vật vụ án. ảnh Công an Hải Phòng cung cấp.

Tiếp đó, sáng 10/9, tổ công tác của Đội CSĐT TP về kinh tế và chức vụ, CAQ Kiến An, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, ở thôn 3, xã Bắc Sơn, An Dương) có hành vi bán giấy khám sức khoẻ giả của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, tại số 952 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu (Kiến An). Tang vật thu giữ gồm 3 giấy khám sức khoẻ giả của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, 3 ĐTDĐ, 500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thoa, Cơ quan CSĐT không thu giữ được bất cứ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ việc. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sau đó, Thoa đã khai ra nơi cất giấu tang vật tại nhà trọ ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, An Dương. Đồng thời, Thoa còn gọi điện cho con trai tự nguyện giao nộp cho Cơ quan CSĐT một số tài liệu, tang vật, gồm 5 giấy khám sức khoẻ photo của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, 8 dấu vuông chức danh, 1 dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, 7 dấu vuông chức danh màu xanh tên một số bác sĩ, 1 máy tính, 1 máy in…Tiến hành xác minh tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, bệnh viên xác nhận các mẫu giấy khám sức khoẻ mà Cơ quan CSĐT – CAQ Kiến An thu giữ được không phải là do bệnh viện phát hành; tên 7/7 vị bác sĩ ghi trong 7 dấu vuông chức danh thu giữ của Thoa bệnh viện không có…

Các vụ án đang được Cơ quan CSĐT- CAQ Kiến An củng cố hồ sơ, điều tra, mở rộng để đưa các đối tượng liên quan ra xử lý nghiêm trước pháp luật.