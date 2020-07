Hải Phòng: Ra mắt mô hình Nông dân với an toàn giao thông

Tham dự buổi lễ ra mắt mô hình Nông dân với an toàn giao thông có ông Nguyễn Hồng Hưng – Phó chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng, đại diện lãnh đạo Hội ND huyện Vĩnh Bảo, ông Phạm Văn Hường – Đội phó đội cảnh sát giao thông huyện Vĩnh Bảo, hội viên, nông dân trên địa bàn xã Liên Am...



Ông Nguyễn Hồng Hưng-PCT Hội Nông dân TP.Hải Phòng phát biểu tại lễ ra mắt CLB nông dân với an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Hồng Hưng – Phó chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng cho biết, tai nạn giao thông tại địa bàn các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có xu hướng gia tăng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội; Tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè lề đường và việc sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không đảm bảo điều kiện lưu hành chưa được xử lý triệt để, vẫn còn nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao; Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, liên tục.

Đội phó Đội Cảnh sát giao thông huyện Vĩnh Bảo tuyên truyền về an toàn giao thông cho người dân

Trong những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân Hải Phòng đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trong đó có việc tích cực tham gia các hoạt động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia đảm bảo trật tư an toàn giao thông, xây dựng một số mô hình, tuyến đường do nông dân quản lý, xây dựng các chi hội không có hội viên nông dân vi phạm trật tự an toàn giao thông. Để từng gia đình chung tay cùng cộng đồng xã hội giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sau lễ ra mắt Mô hình Nông dân với an toàn giao thông, hội viên, nông dân được nghe ông Phạm Văn Hường – Đội phó đội cảnh sát giao thông huyện Vĩnh Bảo trao đổi về Luật an toàn giao thông đường bộ và những câu chuyện vi phạm thực tế. Qua đây, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế việc lấn chiếm lòng, lề đường, dần từng bước hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

HND xã Liên Am ra mắt CLB nông dân với an toàn giao thông

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Hưng cũng đề nghị đối với hội viên, nông dân sau khi nghe tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ năm 2020 sẽ áp dụng thật nghiêm túc trong quá trình tham gia giao thông cũng như tuyên truyền đến người thân và nhân dân về luật giao thông để cùng nhau thực hiện tốt Luật giao thông, góp phần giảm các vụ tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Đối với Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo và xã Liên Am sớm tổ chức ký kết xây dựng chi hội Nông dân "Hội viên không vi phạm trật tự an toàn giao thông" đạt hiệu quả cao.