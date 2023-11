Sáng 4/11, thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo của UBND xã Quang Trung cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 phút, tại thôn Câu Đông đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng làm một ngôi nhà bị sập khiến ít nhất một người thiệt mạng.



Hiện trường vụ việc. Ảnh N.Đ

Lãnh đạo UBND xã Quang Trung cũng cho biết thêm, hiện nay cơ quan công an đang tiếp cận hiện trường để điều tra vụ việc. Cơ quan công an chưa xác định được vụ nổ là do thuốc nổ hay pháo gây ra.

Người đàn ông bị tử vong trong vụ nổ tên N.V.Q, sinh năm 1985 có hộ khẩu thường trú tại thôn Câu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, sau vụ nổ căn nhà cấp 4 đã sập hoàn toàn. Lực lượng công an đã có mặt, công tác cứu hộ vẫn đang rất khẩn trương.

HIện Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ việc.