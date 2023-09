Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng 19h45' ngày 10/9/2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại đường 351, xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng (trước cổng bãi xe Nam Sơn) theo chỉ đạo của Công an huyện An Dương, Tổ công tác Đội CSGT- TT ra hiệu lệnh hướng dẫn ô tô BKS: 15A-577.63 vào khu vực kiểm tra. Tuy nhiên lái xe là Hoàng Văn Linh, sinh năm 1983, trú tại thị trấn An Dương, An Dương không chấp hành, tăng tốc vượt lên.

Hoàng Văn Linh và phương tiện vi phạm. Ảnh: CAHP.

Sau đó, Tổ công tác điều khiển 3 xe mô tô đuổi theo đến ngã 3 Nguyễn Trãi, đường Quốc lộ 5 thuộc xã An Hưng, huyện An Dương, Hoàng Văn Linh vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, va chạm với 1 xe mô tô của Tổ công tác, làm 1 chiến sĩ CSGT bị thương và chiếc xe mô tô chuyên dụng bị hư hỏng nặng.

Tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng, Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Hồng Phong đưa Hoàng Văn Linh về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn của Hoàng Văn Linh ở mức 0,688 mg/l (mức vi phạm cao nhất đối với lái xe điều khiển ô tô).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Linh để điều tra, xử lý theo quy định.