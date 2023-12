Hải Phòng vs CLB CAHN (18h ngày 4/12): Lạch Tray luận anh hùng

Trận cầu tâm điểm của vòng 4 V.League 2023/2024 là màn so tài của Hải Phòng vs CAHN diễn ra vào lúc 18h chiều nay (4/12) trên sân vận động Lạch Tray. Đây là trận đấu mà HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có màn so tài với HLV Gong Oh-kyun, người có trận đấu đầu tiên ở V.League trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

Xét về kinh nghiệm cầm quân ở V.League, đương nhiên HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá cao hơn, bởi ông đã cùng với Hà Nội FC thống trị ở sân chơi này. Hiện tại, ông Nghiêm cũng được giới chuyên môn đánh giá là nhà cầm quân nội hay bậc nhất Việt Nam ở thời điểm này.

Hải Phòng so tài với CLB CAHN là trận đấu rất hấp dẫn.

Trong khi đó, HLV Gong Oh-kyun dù chưa có kinh nghiệm cầm quân ở V.League, nhưng ông cũng đã để lại dấu ấn đậm nét khi dẫn dắt U23 Việt Nam tranh tài ở VCK U23 châu Á 2022, nơi đại diện Đông Nam Á lọt vào tới vòng tứ kết.

Về tương quan lực lượng, Hải Phòng bị đánh giá thấp hơn, bởi trong đội hình của CLB CAHN có nhiều tuyển thủ quốc gia. Mặt khác, những ngoại binh của đội bóng ngành công an cũng rất chất lượng.

Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng có 2 lợi thế so với đối thủ. Thứ nhất, Hải Phòng được thi đấu tại chảo lửa Lạch Tray. Thứ hai, lối chơi của đội bóng này được đánh giá rất cao, độ nhuần nhuyễn và tính sát thương cao hơn CLB CAHN.

Về phía CLB CAHN, dù đội hình của đội bóng này rất chất lượng, nhưng lối chơi vẫn chưa rõ nét. HLV Gong Oh-kyun mới nắm quyền chưa lâu nên cần thêm thời gian để tạo sự ảnh hưởng và sự khác biệt lên lối chơi của đội bóng.

HLV Chu Đình Nghiêm so tài với HLV Gong Oh-kyun là màn đấu trí được chờ đợi.

Ở mùa giải năm ngoái, Hải Phòng cũng bị đánh giá thấp hơn CLB CAHN, nhưng lại có thành tích đối đầu rất tốt với đối thủ. Đội chủ sân Lạch Tray hòa lượt đi với tỉ số 1-1 sau đó thắng 2-0 ngay tại sân Hàng Đẫy. Tính ra, trong 3 lần so tài gần nhất trên mọi đấu trường, Hải Phòng vẫn đang duy trì thành tích bất bại trước CLB CAHN.

Điều mà các cổ động viên Hải Phòng lo ngại nhất về đội nhà, có lẽ đó là vấn đề thể lực vì đội bóng này phải di chuyển nhiều, căng sức ở sân chơi AFC Cup. Những trận đấu gần đây, Hải Phòng thường nhận bàn thua ở hiệp 2. Do đó, đây là điều mà HLV Chu Đình Nghiêm cần phải cải thiện để giúp đội bóng đất Cảng có kết quả thuận lợi trước CLB CAHN.