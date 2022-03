Hải quân Ukraine chơi bản hit "Don't worry, be happy" để động viên tinh thần người dân ở lại Odessa

Hải quân Ukraine chơi bản "Don't worry, be happy" để động viên tinh thần người dân ở lại Odessa

Trong một video được chia sẻ trên Twitter, có thể thấy năm thành viên của ban nhạc đang chơi bản hit thập niên 80 của ca sĩ Mỹ Bobby McFerrin trước nhà hát ba lê và opera của Odessa. Đoạn video được hơn 20.000 người thích. Galyna Zitser, giám đốc của Odessa Philharmonic, cho biết: “Chúng tôi không giao Odessa cho Hitler, và chúng tôi cũng sẽ không giao nó cho bất kỳ ai khác". Odessa cho đến nay đã thoát khỏi các cuộc pháo kích nhưng một triệu người của nó đang hồi hộp chờ đợi xem liệu thành phố lịch sử của họ có phải hứng chịu đợt pháo kích nặng nề của Nga sau Kyiv và Mariupol ở phía bắc và phía đông hay không.

Những giai điệu vang tên từ hầm trú ẩn Ukraine

Clip trên là một trong số những minh chứng rằng người Ukraine đang dùng âm nhạc để trấn an tinh thần trong chiến tranh. Trước đó, MXH từng lan truyền rất nhiều các clip người dân chơi quốc ca tại nhà ga, ban công, thậm chí là trong các tầng hầm tại khu vực trú ẩn. Đầu tuần va qua, hàng nghìn người cũng đã vô cùng xúc động khi bắt gặp hình ảnh một cô bé hát ca khúc 'Let it go' trong hầm trú bom ở Kiev hay một nữ nghệ sĩ chơi dương cầm trong hầm trú ẩn ở Kharkiv. Idina Menzel, nghệ sĩ lồng tiếng cho Elsa, người hát bài hát "Let it go" trong phim, đã post đoạn video lên MXH với nội dung "We see you. We really really see you."